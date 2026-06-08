Rientra dalla ferrata del Vajo Scuro, ma finisce in pericolo: giovane salvato dal soccorso alpino

Al momento di percorrere l’itinerario di rientro, dopo essere salito dalla Ferrata del Vajo Scuro (Piccole Dolomiti, Comune di Recoaro Terme), un giovane escursionista ieri, domenica 7 giugno, ha seguito una traccia che scendeva in un ghiaione e proseguiva all’interno di un canale con salti di roccia. Arrivato in un tratto ripido, non sentendosi più in grado di grado di spostarsi, il 29enne di Dueville ha chiesto aiuto al 118, che ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno verso le 14.30.

La squadra reperibile al Rifugio Campogrosso, ottenute le coordinate Gps e localizzato il punto in cui si trovava l’escursionista, è salita da Campogrosso per poi raggiungerlo dall’alto. Dopo averlo assicurato con una corda corta, i soccorritori e il ragazzo hanno ripercorso a ritroso il tracciato, per ritornare sul sentiero e poi ridiscendere al Rifugio Campogrosso. Da lì la squadra ha riaccompagnato l’escursionista alla sua macchina al Rifugio Battisti.

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