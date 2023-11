Frana lungo la Sp350, cede la carreggiata. Strada chiusa da località Busatti

C’è senz’altro il maltempo di questi giorni fra le cause di un’importante frana avvenuta nelle scorse ore pochi metri dopo il confine vicentino di Lastebasse, in direzione Trento. È stata così completamente interrotta e chiusa al traffico veicolare già nella notte la strada SP350 al Km 27 in località Busatti nel comune di Folgaria: ad accorgersene alcuni automobilisti che hanno subito allertato i Vigili del Fuoco, intervenuti per transennare ambedue i fronti dell’importante arteria che collega Veneto e Trentino.

Una situazione definita complessa dai tecnici comunali con massi precipitati a valle anche di notevole dimensione e che hanno trascinato con sé anche molte piante oltre che gran parte del sedime della carreggiata stessa: solo il caso ha voluto che non vi siano state persone coinvolte nel pesante smottamento. Una situazione che richiederá ulteriori approfondimenti: previsto già per queste ore il sopralluogo dei servizi competenti della Provincia autonoma che dovranno valutare eventuali ulteriori circostanze di pericolo oltre che l’intervento per consentire la riapertura della strada che non sarà comunque prevedibile entro pochi giorni.