Le Bregonze si fanno “Piccola Liegi” e corsa del cuore: domenica la gara che tocca 11 Comuni

Partirà dal cuore di Thiene, toccherà 11 Comuni dell’Altovicentino e avrà come gran finale un luogo dove pulsa forte il cuore della solidarietà la prima – e per certi versi già “storica” – edizione della Piccola Liegi delle Bregonze – Casa Enrico. Una corsa ciclistica inedita che ha visto da mesi impegnarsi un pool di forze per l’organizzazione di un evento sportivo in programma per domenica 30 aprile. E che, dopo il traguardo “tagliato” dai migliori tra gli atleti in lizza, investirà un 17-18enne del titolo di campione regionale. Saranno 120 i corridori in rampa di lancio sullo start allestito in piazza Chilesotti.

Una “prima tappa” della storia che la Piccola Liegi ideata da Martino Dal Santo, patron di Faizanè, dirigente e sponsor della scuderia professionistica italiana Green Project Bardiani Csf, intende scrivere da qui al futuro. Il debutto è dedicato ai giovani del pedale con il palio il trofeo regionale ma già ambisce in prospettiva ad alzare il tiro: dal Veneto a competizione di caratura nazionale e, perché no, in futuro anche internazionale. Tanti buoni auspici alla vigilia sul piano sportivo, ma anche un “gancio” esplicito ai temi sociali della solidarietà e dell’inclusività rappresentato da “Casa Enrico“, per un messaggio rivolto a tutti coloro che vogliono lanciare una “corsa del cuore” come spiegato da Osvaldo Tonello, il fondatore del centro diurno per persone con disabilità.

Partenza alle 10 dal centro di Thiene, dunque, arrivo previsto intorno alle 13 in via Maso a Zugliano nei pressi dell’azienda agricola “La Costa”. Oltre 1.300 i metri di dislivello tra le asperità alcune “dolci” e altre più impegnative – come in località Ca’ Vecchia – delle colline che caratterizzano l’area pedemontana dell’Altovicentino con richiamo per morfologia alla Liegi-Bastogne-Liegi, la “classica” del ciclismo che ogni anno si disputa in Belgio. Dopo la proposta nata circa un anno fa nel corso del viaggio di Dal Santo in occasione della corsa più celebre, un gruppo di imprenditori “maniaci” del ciclismo si sono riuniti subito per dare corpo all’idea. Si è così creato un comitato che ha coinvolto poi gli enti locali, andando a “scalare” gli intoppi burocratici più duri per poi tracciare un percorso affascinante tra circuiti di pianura e saliscendi collinari, con intorno il paesaggio naturale delle Bregonze ad arricchire l’offerta a 360 gradi.

Con il beneplacito e sostegno delle Federazione Ciclistica (rappresentata da Sandro Cecchin e Luigi Comacchio nella presentazione della corsa avvenuta in Sala Consiliare del Municipio di Thiene) e con il supporto indispensabile del team Sandrigo Bike in pochi mesi l’evento ha iniziato la sua “volata” che si concluderà domenica con la corsa vera e propria, poi valida come tappa unica del campionato veneto Juniores.



Il Comitato Organizzatore, formato da Martino Dal Santo, Osvaldo Tonello, Luca Calgaro e Pier Davide De Marchi sta ultimando i preparativi. Il percorso dopo il via a Thiene prevede il passaggio per i confini comunali Zanè, Santorso, Schio, Piovene, Sarcedo, Breganze, Fara, Carrè e Chiuppano, come detto con ultimo “strappo” a Zugliano. Ottimo il parco iscritti della prima edizione, 120 atleti facenti parte di 15 squadre ciclistiche del Veneto. Per quanto riguarda la macchina organizzativa e di sicurezza previsti 200 volontari al seguito della corsa, e oltre 50 mezzi tra auto dell’organizzazione, autoambulanze, ammiraglie delle squadre e moto-staffette. Invito agli appassionati a seguire la corsa dal vivo se il meteo sarà clemente domenica mattina, per gli altri diretta Facebook della gara sul canale “Ciclismoweb” con sintesi della giornata in onda giovedì alle 21 su Telechiara nella trasmissione “Teleciclismo” e su Rai3 un servizio su “Radio Corsa”.

IL PERCORSO NEL DETTAGLIO

La Piccola Liegi delle Bregonze–Casa Enrico parte Piazza Chilesotti di Thiene per percorrere un tratto controllato fino a Zanè, dove inizia un primo tracciato pianeggiante di circa 8,1 chilometri da ripetere 5 volte, per poi procedere con un secondo circuito molto ondulato definito “circuito delle Bregonze” da affrontare (in doppio gito) tra i comuni di Carrè, Zugliano, Sarcedo, Fara e Chiuppano, dove verranno affrontate le salite della “Costa” delle “Torricelle”, dei “Tovari” ed infine dei “Tavani”. L’arrivo è previsto a Zugliano al termine di un ultimo strappo piuttosto impegnativo che comprende anche un tratto di strada bianca.

I COMMENTI DEI PROMOTORI

Pier Davide De Marchi, presidente di Sandrigo Bike Sport Team: “L’idea di questa corsa nasce da un progetto con alcuni nostri sponsor ossia gli amici Martino Dal Santo, Osvaldo Tonello e Luca Calgaro. Da un paio d’anni ormai lavoriamo con sinergia per la promozione del ciclismo giovanile e per migliorare la qualità del nostro lavoro: quello che ci siamo riproposti in quest’occasione è quindi una nuova missione per poter mettere in scena una manifestazione che possa diventare un evento a tutto tondo”.

Martino Dal Santo: “Abbiamo pensato ad un percorso che potesse abbinare le meraviglie dei nostri paesaggi ad un’idea di solidarietà. Il nostro proposito è infatti quello di portare una fetta del mondo delle due ruote sulle nostre strade, che offrono degli scenari naturali degni di essere conosciuti, e di rendere nota una realtà sana e autentica come quella di Casa Enrico, un centro diurno e ricreativo per persone e giovani disabili che vuole contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività”.

Luca Calgaro: “Quest’anno siamo stati onorati di poter assegnare con la nostra prova il titolo di Campione Regionale Veneto di categoria, ma vorremmo spingerci verso orizzonti più ampi crescendo nella classificazione dell’evento a gara nazionale e, chissà un giorno magari anche, internazionale».

Osvaldo Tonello, fondatore oltre che del centro diurno “Casa Enrico” anche della fattoria sociale “La Costa” ha voluto un epilogo della gara proprio nella sede staccata della fattoria sociale in Via Maso a Zugliano dove uno splendido vigneto allietato dalle note di musica classica fa da cornice ad uno scenario collinare tra i più belli al mondo, dove i ragazzi meno fortunati che sono occupati nella struttura saranno per un giorno protagonisti insieme ad atleti e al pubblico presente.

Marina Maino, assessora allo Sport del Comune di Thiene: “La Città di Thiene è onorata di accogliere la partenza di questa nuova competizione ciclistica che coniuga sport, solidarietà e promozione del territorio in una delle sue aree più ricche di fascino. L’organizzazione ha visto la collaborazione di ben undici Comuni che hanno lavorato assieme, uniti in una splendida sinergia, e questo è già un grande obiettivo raggiunto. Auguro alla Piccola Liegi delle Bregonze Casa Enrico di fare molta strada, in tutti i sensi, e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dagli organizzatori, a cominciare da quello di offrire ai partecipanti una manifestazione di grandi e belle emozioni”.