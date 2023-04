Previsioni meteo 28-30/4, variabilità con perturbazione in vista per il 1 Maggio

SITUAZIONE GENERALE

Una rimonta alto-pressoria sta portando bel tempo e clima mite su tutta l’Europa centro occidentale. Questa parentesi di tempo stabile avrà però vita breve. Infatti nel fine settimana una perturbazione in arrivo dalla Francia riuscirà ad “infilarsi” e creare un minimo depressionario che andrà posizionarsi tra il centro e il Nord Italia con precipitazioni sparse e intermittenti.

VENERDI 28 APRILE

La mattina cielo velato per nubi alte e sottili. Nelle ore centrali della giornata ci saranno ampie schiarite accompagnate da un sensibile aumento termico con temperature massime in pianura intorno ai 22 gradi. Zero termico a 3.000 metri.

SABATO 29 APRILE

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Da metà giornata sulla fascia prealpina aumenterà la copertura nuvolosa, non si esclude qualche rovescio o temporale verso sera sul vicentino occidentale. Estremi termici in pianura tra 9 e 22 gradi. Temperature in aumento nei valori minimi.

DOMENICA 30 APRILE

Giornata da variabile ad instabile. Mentre in pianura le nubi si alterneranno a qualche breve schiarita con bassa probabilità di piogge, sulla fascia prealpina invece il rischio di locali rovesci sarà alto soprattutto in mattinata e la sera. Temperature in lieve calo.

LUNEDI 1 MAGGIO

Sarà il giorno dove vedremo più precipitazioni sulla nostra provincia. Già dal mattino cielo coperto con precipitazioni diffuse, di intensità moderata su alto Vicentino. Fenomeni che con brevi pause, continueranno fino a tarda sera. Sono attesi 25/35 mm di pioggia in montagna, 10/25 in pianura. La neve cadrà sulle cime più alte oltre i 2.000/2.100 metri. Temperature in sensibile calo nei valori massimi

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da martedì generale miglioramento. Tempo asciutto che dovrebbe durare qualche giorno per un campo di alta pressione in estensione verso il Nord Italia. Le temperature saranno in aumento, con i valori massimi che toccheranno i 23 gradi.