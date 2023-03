L’esperto del Cnr “prof” al Liceo Corradini: Stefano Borgo incontra gli studenti di quarta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lo studioso e ricercatore vicentino Stefano Borgo torna sui banchi di scuola superiore del Liceo Corradini. Non più da studente e non più nella vecchia sede del centro città, ma in quella rinnovata della cittadella degli studi di Thiene di zona Conca e, soprattutto, in veste di relatore e “illuminatore”, se così si può definire, per i liceali di oggi delle classi quarte. Oltre che di membro del Cnr, il massimo ente per la ricerca in Italia.

Ad annunciarlo è stata in questi giorni la dirigente scolastica Marina Maino, con “orgoglio e con un po’ di anticipo rispetto ai tempi” come afferma lei stessa, comunicando ai propri studenti e alla stampa locale l’occasione di incontro con il divulgatore scientifico che proprio a Thiene si formò negli studi superiori allora da adolescente.

In seguito ha proseguito la sua formazione e la sua carriera tra l’Università di Padova con la laurea in Matematica, il Dottorato in Informatica a Bolzano e la prima specializzazione in Logica negli Stati Uniti, in Indiana. “E’ per noi un onore dare il bentornato a ‘scuola, al suo Liceo, all’illustre studente, il prof. Stefano Borgo!”, si legge nella nota che annuncia l’evento speciale per la data di lunedì prossimo, 3 aprile, inquadrato nell’ottica dell’orientamento universitario e quindi rivolto a chi sta per completare con l’ultimo biennio gli studi liceali.

Referente dell’orientamento in uscita per il Liceo Corradini è la prof.ssa Roberta Todeschini, che ha organizzato la mattinata con lo studioso thienese, oggi membro del Cnr di Trento, vale il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove il prof. Borgo ricopre oggi un incarico di prestigio ed ha seguito nell’ultimo decennio circa 30 progetti in diversi ambiti scientifici molti dei quali di interesse internazionale, partecipando a meeting con ricercatori in tutto il mondo. L’incontro si terrà in aula magna, di fronte agli studenti “diciottenni e dintorni”, di alcuni docenti e della stampa autorizzata.

Più in in dettaglio, Stefano Borgo è attualmente è responsabile dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Trento, dove coordina il Laboratorio di Ontologia Applicata che svolge attività di ricerca su temi quali la rappresentazione e l’ingegneria della conoscenza, la progettazione di database, il recupero delle informazioni, l’elaborazione del linguaggio naturale e del web semantico, la robotica e l’intelligenza artificiale. Di recente Borgo si è prestato sempre a Thiene, con organizzazione a cura del Comune, assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica, a due affollate serate divulgative in occasione dei vari eventi proposti nell’ambito del Centenario del Cnr.