Un matematico thienese “spiega” il Cnr a 100 anni da fondazione. Due incontri in Biblioteca

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche la Biblioteca Civica di Thiene “festeggia” i 100 anni di vita e di storia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, meglio conosciuto con l’acronimo Cnr, proponendo due incontri serali a ingresso libero nella sala riunioni di Palazzo Cornaggia. Un doppio appuntamento quindi utile per conoscere nel dettaglio le svariate attività portate avanti in passato e oggi dal più grande ente istituzionale in Italia per la ricerca e la divulgazione scientifica.

Date da segnare sul calendario, ricordando la fondazione del Cnr nel 1923, sono quelle di venerdì 17 febbraio e venerdì 3 marzo, con inizio alle 20.30. “I 100 anni del CNR” e “Interpretare artificialmente il mondo” i titoli assegnati. A condurre le serate sarà Stefano Borgo, vicentino di nascita ed x studente del Liceo Corradini, matematico e informatico laureatosi a Padova e con esperienze in Indiana negli Usa, è oggi responsabile dell’Istituto delle Scienze e della Tecnologia della Cognizione del Cnr di Trento.

I due incontri aperti al pubblico offerti dalla Biblioteca Civica rappresentano delle occasioni invitanti per affrontare a largo respiro temi interessanti e collegati come il funzionamento della ricerca in Italia, l’intelligenza artificiale e le applicazioni nella realtà che ci circonda, in un viaggio tra filosofia, informatica e linguaggio. “Perché, come si renderà conto il pubblico che vorrà partecipare – si legge nella nota – oggi le nuove sfide tecnologiche richiedono un approccio complesso e interdisciplinare”.

Nel capoluogo trentino dove opera da tempo, Stefano Borgo svolge anche la funzione di coordinatore di un Laboratorio di Ontologia Applicata, gruppo di ricerca attivato che si occupa di rappresentazione della conoscenza e intelligenza artificiale. “Ci fa onore che un thienese ricopra un incarico di spicco nel mondo della ricerca nazionale – commenta l’assessora alla Cultura e alla Biblioteca, Ludovica Sartore – È un lustro per la Città e vivremo gli appuntamenti con un certo giustificato orgoglio. Le serate organizzate dalla Biblioteca Civica hanno la caratteristica di presentare un argomento di alto livello scientifico e, dunque, particolari nel panorama degli incontri di natura più solitamente letteraria ospitati a Palazzo Cornaggia. Il relatore saprà rendere accessibili a tutti questi temi così attuali e importanti”.