Il Famila in versione “monstre” a Mestre si porta a casa lo scalpo della Reyer e la vetta

Un Famila Schio dominatore nei rimbalzi a canestro “balza” in testa alla classifica di serie A1 in solitaria dopo il blitz in Laguna, tornando a vincere al Taliercio di Mestre a distanza di 6 anni dall’ultimo successo da queste parti. Reyer Venezia 64, Famila Schio 67, questo è il punteggio che brilla di luci arancioni sul display alla fine del duello ed ennesimo scontro diretto tra le venete di punta del basket femminile, di fronte questa volta in campionato a meno di un mese dalla finale di Coppa Italia vinta ancora dalle vicentine.

Per Sottana e compagna la conferma dello stato di forma al top di questa stagione, dopo il doppio confronto con le campionesse d’Europa del Fenerbahce, e la quindicesima vittoria in regular season su 16 incontri disputati. In stagione si va sul 2-2 nell’aggiornamento dei derby veneti: Reyer vincitore in Supercoppa Italiana e nella partita di andata in campionato al PalaRomare (per 56-55), Famila in finale di Coppa Italia e nel ritorno.

Il tutto al termine di una sfida elettrizzante, in pratica dipanata su due partite in una. Nei primi due quarti tiri a canestro a ripetizione e spettacolo per le retine che dondolano ogni due per tre: nel primo quarto saranno ben 48 i punti realizzati in coppia dai due quintetti 22-26, conduce Schio), quasi un record, con proiezione sui 40′ da punteggi in tripla cifra. In vista del giro di boa si rallenta ma neanche tanto, con le scledensi a mantenere un margine minimo di w punti (40-42), poi cominciano a dominare la contesa le difese, insieme a errori al tiro fisiologici per stanchezza accumulata e tensione sul parquet.

Famila che “strappa” a +10, Reyer Venezia che risale la china fino all’ultimo possesso in extremis con possibilità di trasportare il verdetto finale all’extratime, ma la scialuppa di salvataggio da tre punti non entra e la sfida di vertice se la aggiudicano le ospiti. Con merito e con un computo rimbalzi di 49 a 33 a fornire un parametro di lettura importante. Tre le “Famillas” in cinque segnano da 9 a 13 punti (Juhasz) come score personale, anche qui indicatore di un collettivo che funziona sottocanestro. Così come il tifo orange sugli spalti, al solito formidabile!

IL TABELLINO DEL MATCH – Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 64-67

Parziali 22-26, 40-42, 50-55

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 0, Smalls 14, Villa 10, Nicolodi 0, Pan 5, Stankovic 2, Cubaj 13, Miccoli ne, Fassina 5, Santucci 10, Kuier 5.

Famila Wuber Schio: Juhasz 13, Bestagno 0, Sottana 9, Zanardi 5, Verona 12, Panzera ne, Salaun 10, Dojkic 0, Andrè 4, Keys 4, Laksa 10.