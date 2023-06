L’OGD Pedemontana Veneta avanti con Cazzola: ‘Estate di appuntamenti’. E la puntata su RaiUno fa il boom

Tempo di rinnovi per il Consiglio Direttivo dell’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli che ha visto riconfermato alla guida dell’Associazione il Presidente Nicolas Cazzola, Vicesindaco di Isola Vicentina.

Il ruolo di Vicepresidente è stato assegnato a Martina Polelli, Consigliere comunale di Velo

d’Astico: la figura di Segretario è invece stata attribuita a Cristian Tonello, Consigliere comunale di Villaverla.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono: Marina Maino – Assessora al Turismo del Comune di Thiene, Clara Poli – Referente per il Comune di Thiene, Arfeo Canaglia – Vicesindaco di Fara Vicentino e Consigliere dell’Unione Montana Astico, Anna Campese – Consigliere comunale di Caltrano, Manuel Benetti – Presidente del Consorzio delle Pro Loco Medio Astico e Guido Xoccato – Presidente ASCOM Mandamento di Schio.

Di recente rinnovo anche il Consiglio dei Probiviri che vede al suo interno Nicola Sella –

Vicesindaco di Valdastico e membro del Consorzio delle Pro Loco Alto Astico e Posina, Roberto Guerra – Vicepresidente Ascom Mandamento di Thiene e Valeria Balasso – Referente per il Comune di Thiene.

Nell’ultimo anno, tre sono i Comuni che hanno aderito all’OGD oltre al Consorzio delle Pro Loco Alto Astico e Posina ed è stato inoltre attivato un nuovo Infopoint ad Arsiero.

Diversi e variegati anche i progetti che l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli sta seguendo – dichiara il Presidente – “La Strada dei birrifici della Pedemontana Veneta, in stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza e Coldiretti e l’Acqua preziosa della Pedemontana Veneta, un progetto rilevante per l’Alto Vicentino, un viaggio nel territorio il cui filo conduttore è proprio l’elemento acqua che troviamo negli altipiani, fiumi e laghetti, cascate, torrenti, rogge e zone di risorgiva con innumerevoli punti di interesse lungo il percorso e scorci suggestivi.

Numerose anche le escursioni guidate nel territorio alla scoperta delle tradizioni e dei saperi di una volta come il Giro delle Malghe di Caltrano, le passeggiate a Tonezza del Cimone o la Strada delle 52 Gallerie, abbinate solitamente ad un prodotto tipico, un aperitivo a cura delle fattorie didattiche e degli agriturismi, o ad una squisita degustazione di formaggi e salumi in malga. Per i più coraggiosi vi sono proposte legate alle ferrate o all’esperienza di canyoning con guida abilitata.

E ancora, sono in programma, appuntamenti per la stagione estiva come le visite guidate alle Ville e ai Castelli o alle grotte del territorio, le degustazioni in cantina, i concerti in malga, le rassegne teatrali, il cinema all’aperto o la visita ai giardini alpini.

Siamo felici di accogliere sempre più turisti e di offrire loro un’esperienza indimenticabile. Il nostro obiettivo è quello di diventare una destinazione accogliente, ospitale e in cui i nostri visitatori si sentano a proprio agio sin dal momento in cui mettono piede nel territorio.

Inoltre, ci impegniamo a promuovere la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Vogliamo che i nostri ospiti godano delle bellezze naturali del luogo in modo responsabile, preservandole per le future generazioni.

Un altro aspetto sul quale puntiamo riguarda l’importanza di fare sistema con le altre destinazioni turistiche della Regione Veneto, grazie anche ad un’attività di promozione comune. Le ciclovie e gli itinerari turistici che coinvolgono più territori e perciò più destinazioni rappresentano un ottimo esempio di collaborazione, sinergia e fare rete”.

Un territorio premiato anche dalla visita delle telecamere nazionali di “Linea Verde Discovery” alla scoperta di un territorio ricco di bellezze naturali e di tradizioni, la cui storia si intreccia con quella della lavorazione del latte, linfa vitale di questo distretto: per la trasmissione in onda su Rai 1 e Rai Italia, 1 milione 296 mila ascoltatori a dimostrazione del grande interesse per le nostre zone.