Come affrontare il cambiamento? L’ex cestista Riccardo Pittis si racconta agli imprenditori a Villa Godi Malinverni

Capita nella vita di trovarsi in situazioni di crisi, nella quale si è chiamati a compiere una scelta determinante. Spesso, di cambiare strada. A seconda dei contesti di applicazione, il cambiamento che ne scaturisce può essere più o meno importante.

Mercoledì 11 ottobre a Villa Godi Malinverni di Lugo di Vicenza sarà Riccardo Pittis, stella del basket degli anni ’90 (e ora speaker motivazionale, coach e consulente) a testimoniare un’esperienza decisiva di cambiamento che ha dovuto affrontare per necessità in ambito sportivo e di vita.

Una storia di resilienza la sua, raccontata anche nel libro autobiografico “Lasciatemi perdere”, che ci dimostra come molto spesso il cambiamento possa essere positivo, anche quando si hanno mille dubbi e la strada da percorrere è piena di ostacoli.

Non poteva esserci testimone migliore di Pittis, per la serata “Cambiamento”, che si rivolge a tutti gli imprenditori in cerca di strategie e di ispirazione per fare la grande differenza.

Un’opportunità organizzata da Mediatrend Srl, società di Schio specializzata da oltre vent’anni nello studio e sviluppo di soluzioni per supportare le aziende nella gestione commerciale, mettendo in campo tutte le competenze e abilità nel campo della vendita e del marketing.

Presentatore d’eccezione sarà Sebastiano Zanolli – manager, advisor e autore – che condurrà gli ospiti all’interno della serata incentrata sulla capacità di cambiare e di evolversi, chiave di volta per professionisti, aziende e individui.

Ad arricchire l’evento saranno le testimonianze di imprenditori locali, che saranno invitati a raccontare come il loro successo sia arrivato grazie al cambiamento, perché restando fermi non si fanno passi avanti.

La serata “Cambiamento”, che si terrà nello scenografico contesto di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, è aperta a tutti gli imprenditori previa registrazione sul sito cambiamento.eu/registrazioneevento/