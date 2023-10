Il tema del Cambiamento di Mediatrend fa il tutto esaurito

Tutto pronto a Lugo di Vicenza per un evento speciale il cui tema è il “Cambiamento”, trattato in un incontro rivolto al mondo dell’impresa organizzato da Mediatrend Srl, e che si terrà domani sera mercoledì 11 Ottobre dalle 18 nella splendida location di Villa Godi Malinverni. L’evento ha registrato il tutto esaurito, segno di quanto l’argomento calamiti interesse e insieme appassioni oltre a costituire una fonte di domande da porre a esperti del settore.

Una serata dedicata agli imprenditori durante la quale si affronteranno gli aspetti più intimamente connessi al tema conduttore proposto attraverso la testimonianza di Riccardo Pittis, ex azzurro e stella del basket italiano degli anni ’90 (e ora speaker motivazionale, coach e consulente), presente a Lugo per raccontare in prima persona un’esperienza decisiva di cambiamento che ha dovuto affrontare, per necessità, tanto in ambito sportivo quanto di vita.

Al suo fianco ci sarà un presentatore d’eccezione, Sebastiano Zanolli, manager, advisor e autore ispirazionale, che condurrà gli ospiti all’interno della serata incentrata sulla capacità di cambiare e di evolversi, un’importante e decisiva chiave di volta per professionisti, aziende e individui.

I 100 posti disponibili sono andati esauriti in pochi giorni, e i partecipanti sono pronti ad approfondire un tema, come quello peculiare del cambiamento, che passa giocoforza attraverso il “Cambiamente”, per dirla con un gioco di parole.

A ideare e allestire l’evento di mercoledì con Riccardo Pittis e Sebastiano Zanolli è ancora una volta Mediatrend di Schio, che già a ottobre 2022 è stata l’organizzatrice di un altro evento ben riuscito dal tema “Il lato oscuro della forza vendita”. E che per il 2023 con il suo team si riconferma in vesti di promotrice d’avanguardia, per la qualità e l’elevato spessore delle proposte, forte di un’esperienza ultraventennale nello studio e sviluppo di soluzioni per supportare le aziende nella gestione commerciale, e per questo sempre attenta ai bisogni e alle sfide che le imprese si trovano ad affrontare.