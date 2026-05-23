Schianto nella notte: Bmw si ribalta dopo l’urto contro un muro. Feriti tre giovani

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Poteva finire in tragedia. E invece, nella tarda serata di ieri, lungo la Sp 68, si è consumato uno di quegli incidenti che lasciano attoniti: un’auto distrutta, un muro sbriciolato, lamiere ovunque e tre giovani che riescono a uscire da soli dall’abitacolo. Un miracolo, considerando la violenza dell’impatto.

Erano da poco passate le 23 quando una Bmw guidata da un 20enne della zona, proveniente da Calvene e diretta verso Zugliano, stava percorrendo via Serra, nel territorio di Lugo di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo mentre affrontava una curva sinistrorsa nel proprio senso di marcia. L’auto ha proseguito la corsa invadendo l’opposta corsia, fino a schiantarsi con estrema violenza contro il muro di contenimento di una proprietà privata.

L’urto è stato devastante: il manufatto ha ceduto, la vettura si è ribaltata e rigirata su sè stessa, terminando la corsa qualche metro più avanti, completamente deformata. Il boato ha svegliato e spaventato molti residenti della zona, che sono accorsi in strada prima ancora dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del Suem 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale Ne.Vi. Quando i soccorritori hanno raggiunto l’auto, hanno trovato il conducente e i due passeggeri già fuori dall’abitacolo: scossi, feriti, ma coscienti. Tutti e tre sono stati stabilizzati e trasportati all’ospedale di Santorso con lesioni lievi, un esito che ha stupito gli stessi operatori, abituati purtroppo a scenari ben più gravi in incidenti di questa dinamica.

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai rilievi e alla rimozione del veicolo, mentre gli agenti della Polizia Locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica. o. Resta la paura, resta l’immagine di un’auto ridotta a un groviglio di metallo, ma resta soprattutto la consapevolezza che, ieri sera, lungo via Serra, la tragedia è stata davvero sfiorata. Tre giovani sono vivi per un soffio. E questo, guardando le condizioni della Bmw, ha il sapore di un piccolo miracolo.

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