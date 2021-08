Esce di strada con lo scooter e viene sbalzato nel fossato. Pensionato perde la vita

Non si arresta la sequela di eventi con esiti mortali nel corso di questi giorni che anticipano e seguono la festa Ferragosto, anche per quanto concerne gli incidenti sulle strade. Oggi nell’orario dai più dedicato alla pausa del lunedì pranzo vigili del fuoco e carabinieri sono stati chiamati sulle colline di Lugo di Vicenza, purtroppo non per soccorrere un uomo ma per recuperarne la salma.

Si tratta di un anziano probabilmente del posto, le cui generalità non sono state ancora rese note, che viaggiava in sella a un motociclo, sembra uno scooter di bassa cilindrata. Il corpo è stato notato da un passante riverso nell’acqua di un fosso che costeggia via Volpente, strada che dal centro della cittadina sale verso la collina in località “Boschetti”.

I carabinieri della stazione di Chiuppano sono intervenuti sul posto poco prima delle 13, capendo subito che non c’era possibilità di salvezza per la vittima del probabile incidente, verosimilmente morta da qualche ora. Con la necessità dei vigili del fuoco per provvedere al recupero della salma dall’area sottostante il manto stradale. Una squadra del 115 pronta al distaccamento di Schio, competente per l’area altovicentina, si è quindi equipaggiata per l’intervento richiesto a Lugo.

Le uniche informazioni al momento disponibili riguardano l’età del pensionato – si tratta infatti di una persona di sesso maschile -, vicentino e di 77 anni, nato nel 1944. Non risultava ancora una denuncia o segnalazione di scomparsa, stando alle notizie disponibili. I familiari del deceduto sono stati informati della disgrazia nel corso del pomeriggio, mentre il nulla osta per la rimozione del corpo è stato accordato alle forze di soccorso intervenute.

Un mistero, per ora, cosa sia accaduto, anche se è lecito presumere a un’uscita di strada fatale nel tratto di discesa e la morte sopraggiunta a causa dei traumi riportati e/o per annegamento.

La notizia è in aggiornamento