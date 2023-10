Serie C: un errore di Ronaldo costa caro al Lane, a Vercelli prima sconfitta in campionato. Top&Flop biancorossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una sconfitta che pesa molto nelle dinamiche del girone A di serie C, non cambia molto dal punto di vista della classifica, certo, ma il messaggio che passa dall’1-0 inflitto dalla Pro Vercelli al L.R. Vicenza potrebbe essere colto da molte altre avversarie nettamente inferiori sul piano tecnico su come affrontare la squadra che tutti danno per favorita alla vittoria finale. Quella del Silvio Piola è una partita difficile da raccontare perché il risultato non rispecchia affatto quanto visto in campo e se non fosse stato per il grave errore commesso da Ronaldo al primo minuto di gioco i piemontesi non avrebbero incassato i tre punti. Confente è stato spettatore non pagante del match e la difesa berica non ha commesso alcuna sbavatura. In graduatoria il Lane rimane ancorato in terza posizione con 14 punti, guida la classica il Padova con 17 e segue il Mantova con 16; una distanza che può essere colmata senza particolari patemi. Appuntamento per l’ottava giornata domenica 15 ottobre alla 16:15, al Menti arriva il Renate: a proposito di squadre tecnicamente inferiori ma molto ostiche.

ANALISI- Di certo la partita non è stata gradevole però va detto che, senza quel “suicidio sportivo” del primo minuto, l’esito sarebbe stato ben diverso. Si, va bene, con i se e con i ma non si va da nessuna parte però le statistiche finali dicono il Vicenza il suo lo ha fatto e le occasioni per andare in rete le ha create; semmai bisogna chiedersi come mai si fa così tanta fatica a segnare avendo una difesa granitica e un centrocampo solido. I più polemici potrebbero dire che servirebbe l’attacco dello scorso anno con gli altri due reparti attuali, troppo facile; ci si lamentava anche del fatto che Ferrari venisse poco servito: ebbene nella gara del Piola i palloni in area sono arrivati mentre a mancare all’appello è stato proprio lui. Gli ingressi di Rolfini e Pellegrini, peraltro, non hanno cambiato le sorti del match anche a causa della piega presa dalla partita con tanti brutti falli e gioco continuamente interrotto. Un altro elemento che fa pensare è il numero di errori tecnici commessi: tanti passaggi corti sbagliati o appoggi al compagno vicino e ancora, tiri ciccati banalmente o cross in area da oltre 25 metri; per vincere certe partite serve davvero molto di più. L’unica nota positiva è la continua propulsione di Costa sulla corsia di sinistra mentre latita un po De Col dall’altra parte. Tanto lavoro anche per Rossi mentre Ronaldo dopo l’errore sembra aver accusato il colpo e non si è più ripreso. Poco vivi anche Proia e Della Morte su cui erano risposte molte speranze. Il mister dovrà lavorare molto per rimettere assieme i cocci, con il Renate è necessario tornare subito alla vittoria.

TOP&FLOP- La 7^ giornata registra più flop che top, il migliore in assoluto è senza dubbio Filippo Costa voto 6,5: ha due polmoni enormi ed è sempre presente. Se tutti avessero la stessa grinta e determinazione il Lane sarebbe imbattibile. Giuliano Laezza voto 6+: oltre a bloccare ogni avanzata degli avversari si è spinto in area per cercare il gol. Fausto Rossi voto 6: prova a regolare il centrocampo ma intorno a lui si ritrova giocatori spenti, non resta che darla sempre a Costa. Passiamo alla nota dolente, ovvero i peggiori; Ronaldo voto 4,5: da far vedere ai bambini cosa NON si deve fare quando si è accerchiati e la tua difesa si alza. Partita abbondantemente insufficiente. Franco Ferrari voto 5: tanti palloni modellati in mezzo, uno addirittura attraversa il campo davanti alla linea di porta ma lui non c’è mai. Federico Proia/Matteo Della Morte voto 5: poco incisivi e senza grande idee. Dovevano lavorare tra le linee ma sono completamente sovrastati dagli avversari. Filippo De Col voto 5: gioca con il freno a mano tirato, fatica ad andare sul fondo e prova più volte il traversone dalla tre quarti campo. Sotto la sufficienza anche il resto dei giocatori scesi in campo, stesso discorso vale l’allenatore.

