“Make music, not war”: a Thiene un concerto per la pace e la solidarietà

Mercoledì 23 Marzo alle ore 20.45, al Teatro Comunale di Thiene si terrà un concerto di beneficenza della CorOrchestra Città di Thiene diretta da Gianluigi Lombardo, per raccogliere offerte a sostegno delle famiglie ucraine che stanno arrivando in città.

La musica è un linguaggio universale che accomuna tutti gli uomini, ritrovarsi insieme è un modo di solidarizzare con chi è in fuga dalla guerra. Il comune di Thiene ha messo a disposizione il Teatro Comunale accogliendo la proposta della CorOrchestra di eseguire un concerto per una raccolta fondi. Le offerte del pubblico saranno devolute alla Consulta del Volontariato per sopperire alle necessità delle famiglie ucraine ospitate a Thiene.

“Di fronte alla drammatica situazione causata dalla guerra – spiega Anna Maria Savio, assessore ai servizi alla persona, alla famiglia e al volontariato – l’amministrazione comunale, le associazioni, singoli cittadini e tessuto economico stanno unendo le forza insieme per far fonte, con umanità e concretezza, all’emergenza e all’accoglienza delle persone ucraine che hanno lasciato la loro casa e stanno arrivando in questi giorni in città”.

La CorOrchestra Città di Thiene, presieduta da Marcello Grandesso, è nata nel 2016 e propone un repertorio vario basato su colonne sonore e pezzi originali di natura sinfonica, con incursioni nella sperimentazione di sonorità originali e collaborazioni con band ed ensemble di varia natura. Attualmente è composta da circa quaranta musicisti che condividono l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per promuovere tra i giovani la passione per la musica in tutte le sue forme.

Il programma musicale della serata prevede brani di Morricone, Elfman, Cohen, Mangani, Bizet, Jenkins.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. È richiesto Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

Per eventuali donazioni: codice Iban IT 44 P 0880760790000000014565 intestato ad A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione odv – sede di Thiene, causale: concerto di beneficenza per la Pace.

