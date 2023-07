Malattia rara si porta via Marta, a soli 14 anni. Oggi il difficile addio nella comunità di Rozzampia

“Come un raggio di sole hai donato gioia a tutti noi“. E’ una gioia del ricordo da custodire nel cuore che oggi sarà purtroppo velata di tristezza quella che accompagna l’ultimo saluto a Marta, una giovanissima thienese di appena 14 anni di età che una malattia ha portato via all’affetto di tanti a Thiene. Dei genitori e dei due fratelli con i quali era cresciuta sotto lo sguarda di mamma Elena e papà Carlo, primi fra tutti.

Marta Covolo Maino – è questo il nome completo dell’alunna delle medie che frequentava le scuole “Ferrarin” – sarà salutata con la preghiera e accompagnata nel suo feretro bianco oggi alle 16, nella chiesa parrocchiale di Rozzampia, la frazione cittadina a sud di Thiene dove ha vissuto la sua breve vita prima di spegnersi in un ospedale padovano.

La morte prematura della 14enne è dovuta a una forma incurabile di una malattia rara contro la quale, sorretta dai familiari più vicini nel percorso di sofferenza, la bambina aveva combattuto sin dalla tenera età. Il suo sistema immunitario, debilitato da una particolare patologia che ne aveva limitato la coordinazione dei movimenti, non avrebbe retto ad un aggravamento recente delle sue condizioni di salute.

Ieri sera la veglia di preghiera è stata molto partecipata, con la comunità di Rozzampia stringersi intorno alla famiglie per tentare di alleviare, per quanto possibile, il grave lutto. Marta aveva compiuto 14 anni poco più di un mese fa, ai primi di giugno. Presenti famiglie della zona e anche dei compagni di scuola della sfortunata bambina che si apprestava all’età dell’adolescenza, per la quale oggi saranno in tanti a raccogliersi in preghiera ed esprimere la propria partecipazione, ciascuno secondo la propria sensibilità.