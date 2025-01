Dueville piange l’improvvisa scomparsa di Elena Ercole. Lunedì il funerale

Un lutto inaspettato, e che tocca in tanti nel profondo, turba in queste ore la comunità di Dueville. In particolar modo il settore del commercio: la notizia della morte di Elena Ercole, il cui cognome rimanda all’omonimo negozio di articoli per il tempo libero fondato dai genitori e che sorge a fianco della rotatoria dei “Pilastroni” a Povolaro.

Elena Ercole, di soli 56 anni di età, è stata sorpresa nei giorni scorsi da un grave problema improvviso di natura neurologica, mentre si trovava proprio in casa dei genitori. Immediata la richiesta di soccorso attraverso il 118 e il ricovero urgente all’ospedale San Bortolo, dove si è fatto quanto possibile nel reparto di rianimazione per concedere una chance di sopravvivenza alla donna, purtroppo senza ottenere l’esito sperato.

Commerciante molto conosciuta tra Dueville e nei paesi intorno e Vicenza, Elena Ercole ha portato avanti con passione la tradizione di famiglia, come il fratello Andrea, occupandosi nel dettaglio della sezione dedicata agli articoli per la casa.

Punto di riferimento per il personale del negozio e per la clientela affezionata di un’attività al pubblico di recente premiata per i 60 anni di storia, nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore l’autunno scorso. Era presente anche Elena in quell’occasione, accompagnando Gian Pietro e Maria, i fondatori di Ercole – Tutto per il tempo libero sulla Strada Marosticana.

Addolorati per il vuoto di una perdita inconsolabile di una figlia, sono proprio i genitori ad annunciarne l’addio, insieme al fratello di lei Andrea, con la sua famiglia e gli adorati nipoti della 56enne, zia premurosa. Qualche ora fa è stata ufficializzata la data delle esequie: la cerimonia religiosa di commiato dedicata alla cittadina duevillese si terrà alle 15 di lunedì prossimo 20 gennaio, nella chiesa parrocchiale della cittadina dedicata a Santa Maria. Domenica, alle 18, la veglia di preghiera in omaggio.