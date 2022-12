Medicina integrata nell’ex sede centrale del Liceo: le minoranze chiedono il blocco dell’iter

Si avvicina il momento della discussione di un tema “caldo” e pure d’attualità in Consiglio Comunale a Thiene, con le minoranze a chiedere la sospensione dell’iter di approvazione dei lavori previsti negli stabili di via Carlo Del Prete, fino a pochi anni fa sede del Liceo Corradini. Dopo la firma del protocollo d’intesa con l’azienda Ulss 7 Pedemontana, infatti, l’edificio dovrebbe ospitare in futuro il nuovo centro unificato per la medicina di gruppo. Con in previsione la realizzazione di 10 ambulatori, previo investimento di 200 mila euro circa a carico delle casse comunali in preventivo.

Una scelta a cui Lega e lista civica collegata al candidato sindaco Benetti alle elezioni dello scorso giugno si oppongono in coro con una mozione, motivando punto per punto le ragioni dell’istanza e proponendo l’ex ospedale “Boldrini” di Thiene come alternativa. Ragioni di carattere logistico sul piano dei parcheggi, di convenienza economica e di altro genere stanno alla base della “mossa” delle opposizioni.

Del nodo da sciogliere se ne discuterà in sala consiliare giovedì sera nell’ultimo Consiglio del 2022, con il sindaco Giampi Michelusi a rispondere alle richieste. Quattro i firmatari della mozione, protocollata lo scorso 17 novembre in Municipio e domani sera dunque oggetto di discussione. In pratica appena una settimana dopo la notizia dell’approvazione del “patto” nero su bianco con l‘intesa tra Giunta Comunale e Ulss 7 sulla nuova sede designata, da destinare (in parte) a spazio per la medicina integrata di gruppo thienese dopo una fase necessaria di lavori di adattamento dei locali, un tempo aule e laboratori del liceo. Si tratta nel dettaglio di Andrea Busin (Lega-Liga Veneta), Manuel Benetti, Barbara Cunico e Mirco Chiarello (civica Benetti Sindaco-Noi per Thiene).

Le ragioni in sintesi espresse nel documento indicano l’area vicina alla stazione ferroviaria come poco funzionale sul piano viabilistico per il traffico proveniente e verso il centro di Thiene e per la scarsità di posti auto presenti, rispetto alla zona a nord verso il confine di Zanè, dell’ex Boldrini. Altro punto da rivedere, secondo le aspettative delle minoranze, è quello della convenienza sul piano finanziario: sia tenendo presente l’aumento dei costi per le materie prime che rischia di far lievitare considerevolmente l’esborso delle casse pubbliche, sia per il canone – fissato in 24 mila euro annuali – ritenuto non congruo rispetto agli spazi pubblici concessi ai medici secondo i parametri di mercato. Infine la contiguità di altri servizi di natura sanitaria erogati attualmente nell’edificio dell’ex ospedale, offrirebbero una miglior qualità e per così dire “comodità” di acceso per i cittadini.

La richiesta di revisione del protocollo d’intesa tra Comune di Thiene e direzione dell’Ulss 7 Pedemontana, in ottica di risparmio economico e di funzionalità di accesso degli utenti ai servizi sanitari, costituisce uno dei punti di maggior interesse – l’ultimo in programma – della riunione di giovedì 29 dicembre, con inizio alle ore 19. Come di consueto ci sarà la possibilità di seguire i lavori in diretta streaming (clicca per il link).