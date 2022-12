A Marana “nasce” una stella: grazie Lorenzo Sassaro: giovane scopritore di astri variabili

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lorenzo Sassaro, di soli 16 anni, ha scoperto una stella variabile, che è stata denominata MarSEC2_V2, nella costellazione meridionale della Carena, vantando il record di scopritore più giovane al mondo di stelle variabili. La passione per gli astri lo ha portato a divenire un assiduo frequentatore del Marana Space Explorer Center (MarSEC), l’osservatorio astronomico di Marana di Crespadoro, dove ha avviato un’attività di ricerca che lo ha portato a individuare la sua prima stella variabile.

Iscritto al liceo “Gian Giorgio Trissino” di Valdagno, Lorenzo cerca di dividersi tra gli impegni scolastici e l’attività di ricerca con lo sguardo rivolto al cosmo, da osservatore acuto e curioso. Per non trascurare la scuola, quando non può recarsi presso l’osservatorio, su consiglio del direttore della ricerca Ivo Peretto, si dedica volentieri a consultare da casa i dati pubblici di recenti survey, analizzando in autonomia il cielo notturno.

Il tutor dello studente valdagnese, Stefano Lora, all’indomani della scoperta di pregio sul piano scientifico e astronomico, ha raccontato: “la MarSEC2_V2 si trova a 1.480 anni luce dalla Terra, ha una temperatura di 10.800 gradi e varia la propria luminosità con un periodo di un giorno e mezzo. Questi dati suggeriscono che si tratta in realtà di una coppia di stelle che interagiscono tra loro”.

La scoperta del liceale vicentino è stata posta al vaglio dell’ente internazionale competente Vsx (Variable Star Index dell’Aavso – American Association Variable Stars Observers), che, dopo avere effettuate le relative verifiche, l’ha approvata, con la notizia a rimbalzare subito nella vallata dell’Agno e sui canali media specializzati. Anche il direttore Ivo Peretto si è mostrato fiero di questo avvenimento: “siamo davvero orgogliosi di avere nel nostro staff ragazzi giovani che dedicano il loro tempo con passione e dedizione all’approfondimento di una materia come l’astronomia”.

Anche l’Unione Astrofili Italiani ha celebrato la scoperto del giovane vicentino, rendendo pubblica ai tanti appassionati la conferma dell’approvazione. L’attività di Lorenzo Sassaro, ovviamente, non si è conclusa qui: attualmente sta progettando con il suo tutor un’indagine da effettuare dei cieli dell’emisfero australe a partire dalla nebulosa Carena, una zona da lui definita “di grande successo astronomico e recentemente studiata dal James Webb Space Telescope”.

