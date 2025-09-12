Camion contro moto sulla Nuova Gasparona, ricovero d’urgenza per il motociclista ferito
E’ stato indirizzato in ambulanza direttamente al San Bortolo di Vicenza, vista la gravità dei traumi subiti, il motociclista rimasto sull’asfalto poco dopo le 16 di venerdì pomeriggio in territorio di Bassano del Grappa. Scenario dello schianto tra un’autoarticolato e una moto è stato il tratto bassanese della Sp 111 Nuova Gasparona.
A venire soccorso in codice rosso un 55enne, la cui identità non è conosciuta per ora, con la squadra medica di emergenza intervenuta a stabilizzarlo. La presenza di possibili lesioni a livello cranico hanno indotto i soccorritori a richiedere il ricovero direttamente al polo berico, nel reparto specializzato per pazienti con traumi cerebrali.
Altri dettagli sul violento scontro tra i due veicoli non sono per il momento disponibili. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi sull’incidente, allo scopo di ricostruire l’esatta dinamica dopo aver agito a lungo per garantire sicurezza ai mezzi in transito sulla provinciale, come noto assai trafficata.
La notizia è in aggiornamento
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.