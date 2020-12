Addio a Greta, “meraviglioso angelo” e giovane mamma generosa. Aveva 38 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Capelli biondissimi, occhi chiari, cuore immenso. Greta Santin, giovane mamma di soli 38 anni di Montecchio Precalcino, quegli occhi brillanti al pari del suo sorriso li ha chiusi sabato scorso dopo tanta sofferenza, lasciando prima di tutto al suo bimbo un’eredità di ricordi, di sorrisi, e di generosità che crescendo saprà mantenere intatti, al pari degli altri cari a lei vicini fino all’ultimo

Un male senza cura, subdolo e inoppugnabile, ha posto fine all’esistenza terrena di una donna che anche in ambito professionale aveva saputo eccellere, creandosi una posizione riconosciuta nel settore degli abiti da cerimonia, da titolare di Look Sposa, azienda di famiglia che aveva abbracciato da giovanissima dopo il diploma. Una passione forte e autentica, la sua, per un lavoro che amava e la metteva a contatto con tante altre donne sognatrici.

Il rimando alla generosità e alla proiezione verso il prossimo è testimoniato dal tanto tempo dedicato al volontariato da Greta, anche nelle corsie di ospedale dei reparti pediatrici, come ricorda l’associazione Villafun for Children, di Villaverla, che ha omaggiato la sua memoria con un collage di immagini dense di gioia e sorrisi, anche se oggi non possono che suscitare malinconia. Fino all’ultimo aveva condiviso le iniziative del gruppo. “Vogliamo ricordarti così, il tuo meraviglioso sorriso, la tua tenacia, il tuo cuore grande, tanto tanto grande. l’amore per Villafun e la sola voglia di vedere il sorriso dei bambini meno fortunati. Vvola in cielo MERAVIGLIOSO ANGELO”.

Domani mattina si è scelto lo spazio del centro comunitario di Levà, frazione del comune di Montecchio Precalcino, per ospitare le tante persone che vorranno di persona testimoniare il proprio tributo silenzioso alla giovane mamma. A Greta era stato concesso, la scorsa settimana, di tornare a casa per l’ultimo viaggio dopo il recente ricovero ospedaliero. Ha così potuto salutare i propri cari e il suo piccolo Alessandro, che sarà accompagnato dai nonni Lorella e Valter e dal suo papà Paolo insieme agli altri familiari, affranti per la grave perdita.

La cerimonia si terrà domani a partire dalle ore 10, poi il feretro sarà tumulato nel cimitero cittadino. Facile immaginare che la triste notizia abbia toccato nel profondo molte tra le centinaia di spose vicentine che l’hanno conosciuta in questi anni, in virtù dell’atelier, contribuendo a rendere magico, come in una favola, ogni matrimonio, uno dei giorni più attesi per ogni donna.