Primo vaccino anti-covid: in Gran Bretagna ad una donna di 91 anni

Originaria di Enniskillen in Irlanda del Nord è stata commessa in una gioielleria e oggi ha una figlia e 4 nipoti. "ad essere la prima persona vaccinata contro il Covid 19, è il miglior regalo di compleanno che potessi aspettarmi. Potrò passare del tempo con i miei familiari e con i miei amici nel nuovo anno, dopo aver passato da sola gran parte del 2020", dice la signora Keenan.

La donna ha infatti vissuto in isolamento gran parte dell'anno e ora progetta di trascorrere il Natale in una piccola ''bolla'' familiare. Ad eseguire l'iniezione è stata l'infermiera May Parsons presso lo University Hospital di Coventry alle 06:30 ora locale, le 07:30 in Italia. "Non posso ringraziare abbastanza May e lo staff del servizio sanitario nazionale che si sono presi cura di me in maniera splendida, dice la signora Keenan. Se posso dare un consiglio a chiunque abbia la possibilità di vaccinarsi, dico di farlo: se posso vaccinarmi io a 90 anni, potete farlo anche voi".

Entro fine mese, come previsto dal programma anti-Covid nel Regno Unito, dovrebbero essere vaccinate nel Paese fino a quattro milioni di persone.