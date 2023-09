Solidarietà e sport, fine settimana di eventi. E l’Aido compie i suoi primi 40 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fine settimana all’insegna della solidarietà e dello sport a Villaverla dove l’attivismo del mondo associativo e la sinergia con l’amministrazione comunale stanno dando risultati particolarmente significativi.

Si parte questo pomeriggio nella splendida cornice di Villa Ghellini trasformata per l’occasione in un grande tappeto verde per la terza edizione del Calcio Balilla organizzato dai genitori di Villafun for Children, l’associazione che raccoglie fondi per sostenere la pet therapy e altri progetti per bambini: start alle 14 e poi ancora tutta la giornata di domani con ricco stand gastronomico.

Stasera invece, nella sala cinema parrocchiale con inizio alle 20.30, andrà in scena ‘E adesso la vita’, un momento di testimonianza e di confronto sul valore del dono con i medici della ‘Banca degli occhi’ e il toccante racconto di alcune persone trapiantate: il tutto sarà accompagnato da un sottofondo musicale per voce e pianoforte. L’evento apre di fatto i festeggiamenti per il 40esimo dalla fondazione del gruppo Aido di Villaverla: si proseguirà domani con la Santa Messa ed il pranzo sociale presso il ristornate ‘da Lino’ di Fara Vicentino. Ospiti i ‘partner’ della sezione di Ascoli Piceno con cui negli ultimi tempi si è intensificata una bella amicizia nata quasi per caso.

Ancora sport invece domani con il Gruppo ciclistico di Villaverla a proporre una gara valevole come campionato provinciale su strada per donne esordienti ed allieve: un circuito di 4,5 chilometri ad assegnare l’11° Trofeo Comberlato oltre alla prima coppa dedicata all’indimenticato Gian Emilio Coltro. Per tutti Gimmy, scomparso lo scorso novembre a 73 anni, è stato lui per decenni l’anima della festa nonchè ideatore di tanti eventi con un occhio di riguardo allo scopo sociale oltre che al sano divertimento sportivo. Un cuore buono a cui Villaverla tributerà il suo saluto e la sua gratitudine anche nella kermesse di domani.