Rimane in rianimazione il 68enne ferito gravemente nel ribaltamento del suo trattore

A distanza di 24 ore dai soccorsi (l’ultimo aggiornamento risale alla prima serata di ieri) rimane in prognosi riservata e assistito nel reparto di rianimazione il pensionato di 68 anni rimasto parzialmente schiacciato sotto il peso di un trattore, dopo il cedimento del terreno che ne ha causato il ribaltamento alle 17 circa di lunedì 5 maggio. Si tratta di un residente di Torrebelvicino, paese dell’Altovicentino teatro dell’incidente su cui avrebbe influito anche il maltempo.

Sarebbe stato proprio l’infortunato, rimasto incastrato sotto il peso del macchinario agricolo mobile, a chiedere aiuto utilizzando in qualche modo il cellulare. Un conoscente lo ha quindi raggiunto, allertando nel contempo i soccorsi con i vigili del fuoco ad accorrere sul luogo, in prossimità di contrada Collareda.

Il trattorino con sul sedile il conducente era scivolato sul pendio, dopo aver perso aderenza dal terreno franato, ribaltandosi proprio sull’uomo. Un braccio del quale è rimasto sotto il mezzo, schiacciandolo e provocandogli più fratture all’arto, oltre ad altri traumi. Dopo aver “alzato” il mezzo con dei cuscinetti gonfiabili, il ferito è stato sfilato con le precauzioni del caso dagli operatori del 115, per poi affidarlo alla squadra di soccorso del Suem 118.

Il 68enne turritano – le sue iniziali sono P.S. – si trova da lunedì sera in cura all’ospedale di Santorso, sotto osservazione e in attesa di conoscere l’evolversi del suo stato di salute. I Carabinieri della Compagnia di Schio, dopo il sopralluogo, hanno raccolto testimonianze e rilievi tecnici che confermerebbero la natura accidentale del fatto. Ma, in questa fase, l’attenzione esclusiva va rivolta alla speranze di un pieno recupero da parte del pensionato di Torrebelvicino.

