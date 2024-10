Esce di strada con la Mini e si schianta sul cordolo, poi le fiamme: automobilista in salvo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mezz’ora dopo la mezzanotte di sabato 5 ottobre, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire lungo la Strada Provinciale 63 Preara, a Montecchio Precalcino, per un’auto in fiamme.

L’intervento, nel tratto chiamato via Belvedere (in un tratto rettilineo, pochi metri più a sud dell’intersezione con via San Rocco) si è reso necessario per una Mini Cooper D che si è incendiata dopo che il suo guidatore ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi con violenza contro un’inferriata. L’automobilista non ha riportato ferite.

I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Thiene con due automezzi, hanno spento le fiamme al mezzo, che è andato distrutto sia per i danni provocati dal fuoco che per quelli riportati nello schianto contro l’ostacolo fisso. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.