Nelle campagne vicentine tornano i fiordalisi grazie a un progetto europeo di Veneto Agricoltura

Il Centro biodiversità vegetale e fuori foresta di Veneto Agricoltura ha realizzato sui terreni dell’azienda agricola biodinamica “La Decima” a Montecchio Precalcino una fascia fiorita lunga 600 metri e larga tre nell’ambito del progetto europeo Life PollinAction, il cui obiettivo è quello di incrementare le fioriture campestri per salvaguardare il declino degli insetti impollinatori e delle api.

In pratica, attraverso degli esempi dimostrativi, quali la realizzazione di siepi campestri, di bordure di fiori selvatici, la trasformazione di terreni a seminativo in prati da fieno ricchi di specie floricole, si punta ad incrementare nelle nostre campagne la presenza di habitat graditi agli insetti impollinatori.

Le fasce fiorite poste ai lati dei terreni coltivati rappresentano, inoltre, un concreto esempio pilota per le misure agroambientali previste dal Complemento per lo Sviluppo Rurale Veneto 2023-2027, da poco avviato.

Così, in questo periodo, nella fascia fiorita realizzata da Veneto Agricoltura a Montecchio Precalcino, è in piena esplosione il fiordaliso, una bellissima specie campestre annuale purtroppo ormai quasi scomparsa dalle nostre campagne. Nei prossimi anni in quest’area si svilupperanno anche le fioriture delle specie perenni come le margherite, la salvia selvatica, il dente di leone e numerose altre specie, tutte utilissime agli insetti impollinatori.

Il progetto PollinAction, cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, vede tra i diversi soggetti partner anche la Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Caldogno, la Concessioni Autostradali Venete e CITA.