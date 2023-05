Centro medico MET: a Schio nuovo spazio all’avanguardia per la fisioterapia

Nel tempo la figura del fisioterapista è molto cambiata: oltre all’obbligo di conseguire la laurea, oggi in questa professione è importante creare empatia con il paziente, all’interno di un ambiente dove le persone si sentono accolte, ascoltate e dove si cerca di risolvere ogni problema con il sorriso.

Questo è ciò che accade nel nuovo centro medico MET (Medicina, Esercizio, Terapia) aperto a Schio, in via Muratori 1/a, da poco più di un anno, dove lavorano 25 professionisti in vari ambiti, ma accumunati da un solo obbiettivo: il benessere del paziente. Ospiti di Startup a Radio Eco Vicentino sono il fondatore Giovanni Borghero e Emma Mariutto chinesiologa del centro:

“Il nostro sogno da sempre è aiutare le persone portando il sorriso – raccontano gli ospiti -, il fisioterapista si occupa del movimento e di tutto quello che è necessario per riportare il paziente a riacquisire funzionalità, cercando di sviscerare le cause che hanno portato alla patologia nel paziente, immedesimarsi nel paziente in modo che diventando suo amico si confidi. Il chinesiologo è laureato in Scienze Motorie e si occupa di tutta la riabilitazione pre e post operatoria per i pazienti per tutti i tipi di intervento”. Il Centro MET offre diversi servizi: fisioterapia, chinesiologia, ginnastica posturale, riabilitazione e oltre ad altri servizi riservati agli utenti: l’ortopedia, cardiologia, visite medico sportive, agopuntura, dietologia, fisiatria. Inoltre nel centro è possibile effettuare ecografie e analisi del sangue.

Durante la pandemia sono aumentate le patologie legate alla schiena causa l’utilizzo eccessivo di tablet e telefonini che hanno creato problemi a livello muscolare: “una volta capita l’origine del dolore, si va a scogliere la tensione muscolare, poi si spiega al paziente come mantenere una postura corretta per evitare che il dolore si riacutizzi” – spiega Giovanni Borghero. In questi casi l’importante è affidarsi a degli specialisti e in questo centro medico possiamo trovare una squadra di veri professionisti in grado di affrontare molteplici variabilità cliniche. Inoltre è possibile usufruire di terapie all’avanguardia come la Tecarterapia: “E’ una terapia strumentale di riattivazione cellulare, serve a rigenerare i tessuti e quindi ridurre i tempi di recupero, molto indicata negli sportivi – spiega noi come fisioterapisti possiamo fare la diagnosi per capire da dove nasce la problematica, lo facciamo da professionisti in base a quella che è la nostra specialità”.

Anche una respirazione non corretta può portare diverse disfunzioni nel nostro corpo: la respirazione è fondamentale quando si fa attività motoria: “Nella ginnastica posturale – stavolta è Emma Mariutto a intervenire con tutti i miei pazienti cerco di abbinare ad ogni esercizio la respirazione, perché è utile e ti aiuta ad arrivare al movimento più profondo”.