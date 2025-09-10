Giallo a Preara, 54enne morto in casa in circostanze sospette. Interrogato uno dei figli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto in casa a Montecchio Precalcino, nella frazione di Preara. A rinvenire il corpo senza vita di Vladan Bozilovic sarebbe stato il figlio, che ha lanciato l’allarme. Il rinvenimento attorno all’ora di pranzo, in circostanze da chiarire, tanto che sullo scenario è giunto la magistrata Alessia Grenna inviata dalla Procura di Vicenza. Si sospetta un caso di omicidio tra le ipotesi iniziali, ma non si esclude l’incidente domestico.

Sul posto i carabinieri di Dueville insieme ai colleghi del nucleo investigativo provinciale e al medico legale, con gli esperti in rilevazioni scientifiche. Le prime indiscrezioni parlano di ferite da arma da fuoco al torace.

Per quanto noto, il 54enne, che da parecchi anni viveva in Italia lavorando come muratore, non si trovava in buone condizioni di salute. Sposato e padre di tre figli, viveva nell’alloggio di via San Francesco. “Una brava persona – spiega un vicino di casa che conosceva bene la vittima -, da qualche tempo non lavorava più e si vedeva che non stava bene, era molto dimagrito”. L’ambulanza del Suem 118, dopo il riscontro del decesso, ha fatto rientro al polo ospedaliero Alto Vicentino.

La famiglia sarebbe originaria di Požarevac, città della Serbia centrale, a circa 80 chilometri dalla capitale Belgrado. All’esterno dell’abitazione di Preara, dove il cittadino serbo è stato rinvenuto cadavere, dal primo pomeriggio si sono assiepati giornalisti di varie testate locali, forze dell’ordine e alcuni residenti delle vicinanze, tutti in attesa di aggiornamenti sotto lo pioggia battente.

Una “gazzella” dei Carabinieri parcheggiata di traverso e un nastro da cantiere bloccano l’accesso ai non autorizzati. Un altro mezzo in dotazione si trova invece fermo davanti al garage e all’ingresso dell’edificio. Alle 16, circa tre ore e mezza dopo la prima segnalazione, risulta in corso l’interrogatorio di uno dei figli: si tratterebbe il più giovane avuto dalla coppia, pare la stessa persona che ha richiesto l’intervento del 118.

La notizia è in aggiornamento

