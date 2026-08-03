Tragedia in piscina: arresto cardiaco in acqua durante l’apnea, morto un 19enne

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Dramma nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, presso la piscina Blu Planet a Montecchio Precalcino: un ragazzo di 19 anni residente in Trentino è stato colpito da un arresto cardiaco mentre era in acqua con un amico ed è morto nonostante i soccorsi immediati.

Il ragazzo era in vacanza da un amico nel Vicentino. La tragedia si è consumata attorno alle 16,30 sotto gli occhi dei numerosi bagnanti: secondo le prime sommarie informazioni il ragazzo – Leonardo Cortese, nato a Rovereto e residente a Trento – stava facendo alcune prove di apnea con l’amico che, quando non l’ha visto riemergere, ha lanciato la richiesta di aiuto.

Il 19enne è stato estratto dal fondo della piscina dai bagnini, che insieme ai responsabili dell’impianto natatorio gli hanno prestato le prime cure, tentando di rianimarlo mentre arrivavano sul posto l’elisoccorso di Verona Emergenza, l’ambulanza e l’auto medica.

I sanitari del Suem 118 hanno proseguito a lungo le manovre rianimatorie, purtroppo inutilmente: alla fine si sono dovuto drammaticamente arrendere e dichiarare sul posto la morte del giovane, che come tanti altri aveva scelto l’impianto natatorio di via Venezia per cercare refrigerio in queste giornate torride.

Sul posto anche i carabinieri di Thiene, che hanno avvisato del fatto la Procura della Repubblica di Vicenza.

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