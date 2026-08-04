Europei di nuoto, Belotti-Santoro bronzo dal trampolino

Il bronzo europeo di Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi è arrivato letteralmente all’ultimo tuffo. Ventidue e diciannove anni, i due sono riusciti a conquistare una medaglia di peso, la quarta della spedizione azzurra, dopo una gara intera a carezzare con un podio che alla fine quasi sembrava sfuggire di mano. E invece no. All’ultimo round, all’ultimo tutto, proprio quando in graduatoria apparivano solo quinti, ecco arrivare un doppio salto mortale e mezzo in avanti con due avvitamenti carpiato che fa tutta la differenza per il duo e per la nazionale: 80.58 punti, con i britannici Anthony Harding e Jack Laugher scavalcati per soli 48 centesimi. L’oro è andato invece alla Germania di Lou Noel Guy Massenberg e Jonathan Gisbert Schauer, l’argento alla Russia di Evgenii Kuznetsov e Nikita Shleikher.

“È la coppia del futuro”, non ha dubbi il direttore tecnico azzurro Oscar Bertone. La scelta di portarli qua e di farli gareggiare qua è proprio improntata sul fatto che il prossimo anno ci sarà una qualifica olimpica. E soprattutto nel 2028 arriveranno i Giochi di Los Angeles”. “Sono due ragazzi solari, si vogliono bene e quindi si allenano con il sorriso sulle labbra ogni volta che salgono sul trampolino – prosegue Bertone – e questo è quello che fa la differenza in questi campionati europei per la nostra squadra”.

“Ho investito molto su me stesso, per gestire le responsabilità che mi metto addosso da solo – racconta il 19enne romano Santoro, reduce dagli ori nel team event e nel sincro con l’amica di sempre Chiara Pellacani -. Oggi avevo molta più pressione addosso rispetto a ieri, ma ho lavorato con gli esercizi di respirazione e l’ho fatto da professionista, mi sono superato”, è la sua conclusione.

“Sono molto soddisfatto di come è andato tutto l’anno – spiega invece il 22enne Belotti, al suo esordio nella rassegna parigina -. Mi sono trasferito da Bergamo a Roma e ho cambiato tutto quanto, poi con la serenità e con il divertimento è andato tutto bene e sono contentissimo del risultato”. L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Nella competizione a questo punto la squadra azzurra sale a ben otto podi in totale. Per ora.