Addio a Giovanni Gio-Live, domani i funerali a Levà

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Si svolgerà giovedì 30 luglio alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Levà di Montecchio Precalcino il funerale di Giovanni Dal Zotto, conosciuto da tutti come Gio-live per la sua grande passione per la musica. Originario di Montecchio Precalcino, il cantante dei Nemo si era da qualche tempo trasferito a Santorso con la moglie Anna e la figlia Matilde.

Uomo solare e positivo, sempre pronto al divertimento sano, Dal Zotto è descritto come molto attaccato alla famiglia.

Il rosario sarà recitato alle 19 nella chiesa parrocchiale di Levà.

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