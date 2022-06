Motociclista ferito nello scontro all’incrocio. Trasportato in codice rosso al San Bortolo

Violento scontro tra una motocicletta e un’auto a sud di Thiene in prima mattinata, con il pilota della due ruote ad aver la peggio, dopo essere finito “in scivolata” sotto la scocca del veicolo. La richiesta di soccorso è stata tradotta subito in un codice rosso di intervento con invio rapido di un’eliambulanza in località Ca’ Orecchiona, proprio a margine della frazione thienese di Rozzampia.

Lo scontro tra la moto Bmw e una vettura di marca Toyota è avvenuto alle 7.35. Il centauro che viaggiava lungo via Ca’ Orecchiona con l’abitato di Thiene alle spalle era diretto verso Montecchio Precalcino. All’altezza dell’incrocio con la strada laterale che porta a Rozzampia c’è stata la drammatica collisione, con l’auto in manovra di uscita dallo stop a centrare in pieno il motoveicolo fuori controllo dopo la frenata improvvisa.

Il conducente della motocicletta a causa dell’urto frontale-laterale è stato sbalzato a terra, finendo con metà del corpo sotto l’autovettura. Sul posto intervenivano quindi i sanitari del Suem 118 e l’elisoccorso: una volta stabilizzato il centauro è stato trasportato quindi via cielo all’Ospedale di Vicenza, mentre una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino è stata incaricata dei rilievi del sinistro stradale.

Illesa la donna al volante dell’auto incidentata, che non si sarebbe accorta dell’arrivo della moto alla sua sinistra, non riuscendo ad evitare il violento impatto e le conseguenze dello stesso. Il motociclista sarebbe in prognosi riservata e in pericolo di vita.