“Next Dance”, storico gemellaggio italo-inglese al Comunale di Thiene

Innovativo, giovane, frizzante: è Next Dance, lo spettacolo di danza contemporanea che The Bridge Pigato Contemporary, con la straordinaria partecipazione della Rambert School di Londra, porterà in scena al Teatro Comunale di Thiene domenica 10 marzo (inizio alle 20.45).

Per la prima volta nella storia della Rambert di Londra, la prestigiosa scuola inglese dà vita ad un gemellaggio con l’Italia che sancisce la continuità di un progetto formativo già iniziato negli scorsi anni e che getta le basi per consolidarsi sempre di più. Next Dance è un pot pourri di coreografie presentate dagli studenti del The Bridge Pigato Contemporary, diretto da Stefania Pigato, insieme a 40 danzatori della Rambert School di Londra, diretta da Amanda Britton.

Diviso in due tempi, che si prestano ad essere estremamente fruibili a qualsiasi tipologia di pubblico, sarà uno spettacolo ricco di virtuosismi tecnici dall’alto valore artistico. Le coreografie sono affidate a Jason Mabana, Stefania Pigato, Alessio Di Stefano, Faye Tann, Davide Iacobone, Adrian Look, Alessio Di Stefano, Viviana Pacchin, Naia Bautista. Le musiche sono di diversi autori internazionali.

“Si tratta di una proposta di danza contemporanea ad alto livello – è il commento di Ludovica Sartore – che l’amministrazione comunale è orgogliosa di proporre al vasto pubblico. Lo spettacolo ci farà toccare con mano la qualità del lavoro svolto da The Bridge Pigato Contemporary e ci farà assaporare il piacere di assistere a una performance di grande danza internazionale”.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale, e in modo particolare il sindaco Giampi Michelusi e l’assessora alla Cultura Ludovica Sartore, per il concreto sostegno e per l’interessamento al progetto – afferma la promotrice, Stefania Pigato – così come ringrazio Teresita Del Vecchio, fondatrice e Direttore di Forballet.it, che ha curato tutte le relazioni estere con la Rambert School”.

La Rambert School è una delle principali Scuole di danza britanniche. Nata all’inizio del XX secolo come Compagnia e Scuola di balletto classico, ha esercitato una grande influenza sullo sviluppo della danza nel Regno Unito e oggi nella danza contemporanea è una delle Scuole di danza più rinomate al mondo.