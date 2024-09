Notte di follia, baby gang pesta una coppia e insulta i militari. Michelusi: “Avete le ore contate”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Notte di follia quella appena passata a Thiene, dove un vasto gruppo di ragazzi, per lo più minorenni, ha aggredito una coppia di adulti residenti in città nel tentativo di derubarli. I fatti si sono consumati poco dopo la mezzanotte nella centralissima piazza Nova Thiene, dove il branco avrebbe agito indisturbato nonostante l’illuminazione e alcune telecamere presenti nella zona.

Un episodio particolarmente grave data anche la numerosa partecipazione di giovanissimi, magari non tutti “attivi” nel pestaggio perpetrato ai danni dei due thienesi, ma in ogni caso spettatori tutt’altro che intenzionati a far desistere i compagni dal commettere i fatti, sprezzanti del rischio oltre che delle conseguenze. Minuti concitati anche quando, dopo l’allarme che sarebbe stato dato dal gestore del vicino locale che si affaccia sulla piazza, sono arrivati i Carabinieri: anche per gli uomini dell’Arma infatti, pesanti insulti, sbeffeggi e bottiglie rotte in tono di sfida, almeno sino a quando non si sono portati sul posto ulteriori rinforzi. Oltre allo scippo, danni sarebbero stati arrecati sia nei confronti delle attrezzature esterne al locale, sia ad alcune infrastrutture pubbliche.

“Non intendo cedere di un millimetro di fronte a questi fenomeni – ha ribadito a caldo il sindaco Giampi Michelusi – e chiederò al Signor Prefetto di essere ascoltato in Comitato per l’Ordine e la Sicurezza al fine di garantire controlli mirati e decisi. Non accetterò altri casi simili da parte di giovani che provengono da altri paesi e pensano di fare i bulli qui da noi: so che le forze dell’ordine monitoreranno attentamente queste situazioni. La nostra città è aperta ai giovani – ha concluso il primo cittadino – offre servizi e scuole di qualità e non permetteremo che questi teppistelli, che sono certo verranno rapidamente identificati, vengano a dettare legge seminando danni e paura. A tal fine, amplieremo anche i sistemi di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini”.