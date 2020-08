Nubifragio: allagamenti e disagi da Piovene a Vicenza. Anche Verona sott’acqua

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In violento nubifragio si è abbattuto sulla pedemontana vicentina a partire dalle 17,30, provocando allagamenti e danni. Fra i comuni colpiti, Piovene Rocchette, Thiene, Zanè, Costabissara e anche Vicenza.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: alberi pericolanti sono segnalati a Costabissara invia Bagnara, allagamenti a Piovene Rocchette, Zanè e Thiene (viale Europa, zona ex ospedale Boldrini e a Lampertico). A Sarcedo un pannello elettorale si è abbattuto su un’auto in piazza Vellere, mentre in centro a Vicenza segnalati crolli parziali di elementi strutturali in contrà Pedemuro San Biagio.

In Veneto, la situazione più grave in centro Verona, con grandine e strade allagate (come si vede dal video qui sotto).

Notizia in aggiornamento