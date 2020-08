Bielorussia, ancora proteste contro Lukashenko. Il Presidente mette l’esercito in stato di allerta

Nuova giornata di proteste dell’opposizione oggi in Bielorussia contro il presidente, Alexander Lukashenko, per chiederne le dimissioni.

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Minsk; la cosiddetta “Marcia per la nuova Bielorussia” è stata preceduta dal concentramento in Piazza dell’Indipendenza dove un gruppo di donne ha manifestato contro le violenze della polizia. Le autorità hanno messo in guardia la popolazione dal partecipare a “manifestazioni illegali” e agenti anti-sommossa con manganelli e cannoni ad acqua sono stati visti dirigersi verso Piazza dell’Indipendenza.

Quattro stazioni della metropolitana sono state chiuse e la polizia ha fatto sapere che difenderà i memoriali della Seconda guerra mondiale, definiti “luoghi sacri”.

Lukashenko, al potere da 26 anni, ha intanto ordinato all’esercito di difendere l’integrità territoriale del Paese e ha ordinato la chiusura delle imprese che da domani sciopereranno. Il presidente, apparso in mimetica a Grodno vicino al confine polacco, ha messo l’esercito in stato di allerta, chiamando i suoi alla “difesa della nazione”. Ha poi denunciato, come aveva già fatto domenica scorsa, l’azione di forze e potenze straniere nel suo paese e pressioni da parte delle forze Nato, obbligando l’alleanza atlantica, come già la settimana scorsa, a smentire di aver concentrato truppe al confine bielorusso.

La sua sfidante alle elezioni bielorusse, Svetlana Tijanovskaya, ha annunciato che intende tornare nel suo Paese e avviare un dialogo con il presidente per risolvere l’attuale crisi politica una volta che avrà liberato tutti i prigionieri politici, compreso suo marito. “Penso che sarà il momento in cui tornerò e starò con mio marito e la mia gente. Se è necessario dialogare con Lukashenko non vedo perché non dovrei farlo” ha dichiarato la Tijanovskaya dalla Lituania dove si trova dopo aver lasciato il Paese.