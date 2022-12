Confcommercio Thiene si “regala” una nuova guida: Andrea Retis è il nuovo presidente

Passaggio di testimone in Confcommercio per il mandamento di Thiene in vista del nuovo anno. Vittorio Santacatterina, presidente uscente, lascia il posto ad Andrea Retis, il vice designato per il mandato in scadenza, che per la prima volta sarà quindi in prima persona alla guida dei commercianti thienesi soci dell’associazione di categoria.

Storico esercente del centro storico della città e grande appassionato di calcio e dirigente sportivo, di 54 anni, Retis è titolare del negozio Ottica Andrea che ha altre sedi a Dueville e Villaverla. E’ stato eletto all’unanimità, trovando quindi piena fiducia da parte dei “vicini” di vetrina del cuore di Thiene.

Insieme alla carica di presidente che segna un cambio di direzione sono stati conferiti gli altri ruoli dei componenti della giunta mandamentale, pronti ad affiancare Andrea Retis per il mandato che inizia nel 2023. Vicepresidente vicario sarà invece Fabio Zardo (a capo della delegazione di Thiene), altro vicepresidente Roberto Guerra (Terziario Avanzato), oltre ai Consiglieri Daniele Berti (categoria dettaglio alimentare), Enrico Faccin (ambulanti), Nicola Sandrin (delegazione Marano Vicentino) e Basilio Tommasini (categoria Pubblici Esercizi).

Al nuovo timoniere dei commercianti di Thiene e paesi limitrofi stanno arrivando in queste ore, in “accoppiata”, gli auguri di buone feste e quelli per il nuovo incarico. Andrea Retis lavorerà a stretto contatto con Claudio Ballardin, il direttore operativo entrato nel ruolo di recente la scorsa estate.