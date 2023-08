Thiene saluta l’estate: l’1 settembre la Festa del Buon Rientro

L’1° settembre torna l’atteso appuntamento con la Festa del Buon Rientro, un evento per vivere appieno il Centro Storico cittadino e che giunge quest’anno alla 23^ edizione. L’iniziativa nasce come momento di ritrovo tra musica e shopping nella città di Thiene, ricordando le vacanze appena trascorse in un’estate prossima alla fine.

L’apertura della manifestazione è prevista alle ore 20 e si concluderà alle ore 2.30.

L’evento è promosso e organizzato da Confcommercio Thiene con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Thiene, il supporto della Pro Loco, della Pedemontana Vicentina e dell’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene.

«La Festa rappresenta un ritrovarsi insieme e un ritorno alla vita cittadina dopo il periodo estivo che dà l’avvio anche a tutta una serie di grandi eventi autunnali – commenta il Sindaco, Giampi Michelusi -. La Città è ormai collaudata ad accogliere quanti desiderano vivere una serata straordinaria all’insegna della socialità e del divertimento, grazie ad un impegno organizzativo molto importante e delicato profuso in primis da ConfCommercio che ringrazio per il lavoro svolto».

«La Festa del Buon Rientro – dichiara l’assessora all’Animazione del Centro Storico, Marina Maino – è un buon esempio di sinergia tra realtà diverse che lavorano insieme in unità di intenti e con lo stesso spirito per la promozione della Città e la rivitalizzazione del centro e quindi l’Amministrazione Comunale ben volentieri sostiene l’iniziativa».

Divertimento, musica live, danza e performance, drink & food con le proposte di street food e di cucina tradizionale abbinate al bere responsabile, shopping e voglia di divertirsi tra musica: jazz, rock, blues, pop, techno, all’esterno dei locali e nelle piazze del Centro Storico. I negozi fashion presenteranno le anteprime delle collezioni autunno/inverno e gli altri negozi proporranno le loro novità stagionali. L’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” per questa edizione dell’evento si è dedicata in particolar modo alle proposte dei più giovani, con la partecipazione della JUNIORchestra, che si esibirà in zona Bosco insieme ad altre realtà musicali thienesi. Il Presidente di Confcommercio Mandamento di Thiene, Andrea Retis, esorta i colleghi dei pubblici esercizi a gestire la serata con la professionalità e senso di responsabilità.

«Il Buon Rientro – dichiara Andrea Retis – è un patrimonio di questa città e siamo sicuri che ancora una volta la cittadinanza saprà apprezzare la festa che fa di Thiene un faro di attrattività e di intrattenimento di qualità per tutto l’alto vicentino. Anche per questa 23^ edizione è doveroso il ringraziamento per i gestori dei pubblici esercizi e dei negozi, il Comune di Thiene, le Forze dell’Ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza, la Polizia Locale, la Croce Rossa, il Distaccamento di Thiene dei Vigili del Fuoco Volontari, Gruppo Volontari Associazione Falchi Alto Vicentino, Jazzercise e le decine di collaboratori che hanno profuso energie ed idee per crearla e per farla arrivare sino ad oggi, mantenendola giovane e attrattiva».

Anche quest’anno la Festa del Buon Rientro sostiene Sla mai soli onlus e Oasi Villaggio Mama Mima ETS. In caso di maltempo la manifestazione si terrà venerdì 8 settembre.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook di Confcommercio Thiene.