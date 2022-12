Finte vaccinazioni per ottenere il greenpass, spunta il nome (reale) della cantante Madame nell’inchiesta

Emergono alcuni nomi noto dello sport e dello spettacolo dalle liste di “clienti” dei medici vicentini che avrebbero inscenato, nel 2021, della finte inoculazioni di vaccino antiCovid al fine di aggirare gli obblighi di legge. Tra questi figurerebbe anche di Francesca Calearo, in arte Madame, cantante vicentina di Gambugliano che compirà tra pochi giorni 21 anni.

Titolare dell’inchiesta è la Procura di Vicenza, che sta indagando da un anno sulla vicenda legata alla pandemia di Covid-19, le somministrazioni di vaccino fittizie e il conseguente rilascio della certificazione greenpass. Decine sarebbero le persone coinvolte come utenti, tra cui operatori sanitari e anche quale personaggio pubblico o vip che dir si voglia.

Tra i nominativi presenti figura inoltre quello di Camila Giorgi, tennista azzurra conosciuta in tutto il mondo per le doti di atleta e per l’aspetto fisico da modella, di 30 anni compiuti. Pur essendo marchigiana di origine e di residenza almeno sulla carta, avrebbe anche lei usufruito dei “servizi” di uno tra i tre indagati a Vicenza, due medici di famiglia con studi in città e in provincia e il marito di una dottoressa. Prima sospesi e poi reintegrati in ruolo, ma con procedimento in corso a loro carico. A renderlo noto è un dettagliato articolo che appare oggi sul Giornale di Vicenza e altre testate, anche nazionali come Repubblica.

A circa dieci mesi di distanza dall’apertura inchiesta, si stanno portando avanti le ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica in atti pubblici e peculato, e comincerebbero a emergere alcuni dei nomi implicati nella vicenda finora mai resi ufficialmente noti. I medici in servizio nel Vicentino a suo tempo arrestati erano Erich Volker Goepel, conosciuto nell’Altovicentino in quanto ex direttore sanitario della Rsa “Muzan” di Malo e specialista di Nefrologia a Vicenza, oggi libero professionista, omeopata, agopunturista e sostenitore dell’alimentazione vegetale e, Daniela Grillone Teciou, medico chirurgo specializzato in ozonoterapia, anche lei omeopata.

Dopo gli arresti domiciliari scontati in seguito agli esiti degli accertamenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza, i medici indagati sono stati reintegrati nei mesi scorsi dall’Ordine della provincia di Vicenza e possono quindi tornare ad esercitare. Nel frattempo, in ogni, caso l’inchiesta giudiziaria prosegue il suo corso. A segnalare le anomalie, dando difatti il “la” alle indagine, fu l’Ulss 8 Berica, insospettita dal numero anomalo di dosi di vaccino richieste.

Tornando alla cantante vicentina, per ora nessuna nota ufficiale proviene dall’entourage di Madame o da parte della sua famiglia. Si attendono quindi sviluppi, mentre la Procura di Vicenza continua a muoversi mantenendo il riserbo dovuto, nonostante i primi nomi siano filtrati dalle fitte maglie del palazzo di giustizia berico.