Tris di musica d’autore: Jazz & Pop & Blues, tre serate per 200 spettatori in piazza

Musica maestri, e pure al “cubo”, proponendo tre diversi generei per tutti i gusti musicali. Saranno note nella notte di piazza Chilesotti, nel cuore della città dell’Altovicentino, quelle che risuoneranno da giovedì 9 a sabato 11 settembre, con la prima edizione di Thiene Pop&Blues&Jazz, la rassegna promossa da ConfCommercio – Mandamento di Thiene in collaborazione con l’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene e il patrocinio del Comune.

La manifestazione, organizzata e curata da Achille Vaccari, segna il ritorno in grande stile alla vita cittadina, dopo il periodo estivo, con un evento nuovo e ricco di emozioni, in grado di coinvolgere e attirare un pubblico eterogeneo. In assenza – tutti si augurano solo temporanea – della consueta ‘Festa del Buon Rientro‘, vale a dire un evento con affluenza di 10-12 mila persone ora non attuabile, ecco servita ai thienesi (e non) una proposta culturale tutta nuova, che già da prima della pandemia pensata per la città.

Soddisfatta l’assessore alla Cultura e all’Animazione del Centro Storico, Maria Gabriella Strinati, che così commenta: “Ringrazio la Confcommercio Mandamentale e, in particolare Fabio Zardo, Presidente della Sezione Territoriale Centro Storico dei Commercianti e Basilio Tommasini, Presidente dell’Associazione Pubblici Esercizi, per l’impegno organizzativo e per il gran lavoro sostenuto, soprattutto in questo momento critico per il settore. La proposta è di qualità, come del resto c’è da aspettarsi sempre quando la parte artistica è curata dal nostro Istituto Musicale e dalle sue eccellenze”. Tante voci a presentare il tris di eventi. “Quest’iniziativa – dichiara Vittorio Santacatterina, presidente locale di Confcommercio – rappresenta la forza di volontà di un’associazione che vuole ripartire dopo mesi difficili, prendendo spunto dall’energia della musica. Nel nostro territorio il Commercio è anche Cultura: ringrazio in particolare il Comune per la collaborazione importante, grazia alla quale è possibile proporre eventi di promozione e di qualità”.

“Thiene Pop&Blues&Jazz è una manifestazione innovativa per la città – precisa Fabio Zardo – e il nostro grazie va ad Achille Vaccari e all’Istituto Musicale, oltre che, come ricordato dal Presidente, all’assessore Maria Gabriella Strinati. Confidiamo ora nel tempo per la buona riuscita dell’evento”. “Mi auguro che l’iniziativa abbia il riscontro che merita e che a questa prima edizione possano seguirne altre” è il commento di Basilio Tommasini.

L’immagine grafica della comunicazione è curata da Luciano Torresendi, che ha contribuito anche a soluzioni comunicative della rassegna in Centro Storico grazie a proposte di “realtà aumentata”: lungo il tratto di Ztl saranno posti dei totem che permetteranno a chi passeggia in Centro di approfondire e conoscere meglio le aree tematiche grazie alla tecnologia portatile. Inquadrando i QrCode, il suono è anche da vedere, in un’affascinante correlazione fra parole, suoni, forme e musica.

Il programma. “Saranno tre serate di musica live – spiega Bruno Grotto, direttore artistico della rassegna – dedicate a generi che hanno aperto le nuove strade del pensiero musicale, delineando mappe mentali senza confini, rivelandoci una realtà che muta in continuazione e che si evolve secondo l’armonia o la disarmonia del momento, un nuovo modo di pensare e creare musica dal niente, qualcosa che prima non era conosciuto dall’umanità, linguaggi liberatori, dove la mente può vivere un soprassalto di gioia e sostare per qualche tempo nel gioco della genialità. Si tratta di una rassegna pensata in forma di racconto – conclude Grotto – e ha come filo conduttore la linea temporale della storia del Jazz, magistralmente raccontata da Riccardo Brazzale”.

Ad aprire la kermesse, giovedì 9 settembre alle 21, sarà la presentazione del volume “La storia del Jazz” (Editore Ulrico Hoepli Milano) di Luigi Onori, Riccardo Brazzale e Maurizio Franco. L’autore dialogherà con l’assessore Strinati per introdurre alla storia del jazz. Seguirà alle 21.30 il concerto con la voce di Valentina Fin e il Quartetto di Riccardo Pettinà, con Lorenzo de Luca al sax, Nicolò Masetto al contrabbasso e Riccardo Pettinà al pianoforte.

A salire sul palcoscenico venerdì 10, sempre alle 21.30, sarà Chiara Luppi, un’altra voce femminile di grande impatto, con il quartetto completato dal trombettista Gianluca Carollo, pianoforte Giuliano Pastore, Pasquale Cosco basso e contrabbasso e la presenza speciale di Mauro Beggio alla Batteria,per sconfinare dal jazz al pop e al soul. Chiude la rassegna sabato 11 settembre, sempre alle 21.30, Nick Valente e Marco Pandolfi per un’intera serata tutta dedicata al sanguigno mondo del Blues.

Informazioni utili agli spettatori. L’accesso all’area è gratuito con prenotazione e avverrà nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid19. Per informazioni e prenotazioni: 338.8050215 – info@popbluesjazz.it