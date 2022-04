Nuovo look per gli impianti sportivi di tennis. In arrivo anche “campi” da padel

Ammontano a circa 235mila euro i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi del Tennis Thiene avviati nel corso dell’estate 2021. Il progetto del primo stralcio prevede il rifacimento del bar, il cui spazio è stato ampliato ulteriormente con una struttura accogliente e fruibile all’aperto in estate, la realizzazione di un nuovo blocco di spogliatoi con i relativi servizi igienici, per rispondere meglio alle esigenze dei sempre più numerosi sportivi che frequentano il circolo thienese, e la riqualificazione del verde esterno e delle alberature perimetrali, con nuove piantumazioni, una siepe, il rifacimento di muretti, delle recinzioni e delle grondaie dei campi 3 e 4.

«Quest’amministrazione comunale sta portando avanti tre progetti importanti: la doppia palestra di via san Gaetano, la cittadella sportiva del Parco Sud e la riqualificazione del Centro Tennis, segno di attenzione al mondo dello sport e ai giovani – ha spiegato il sindaco Giovanni Casarotto all’inaugurazione, avvenuta pochi giorni fa -. In quest’ottica ricordo anche altri interventi significativi realizzati in questi anni, come la riqualificazione della piastra polivalente di via Trentino intitolata a Matteo Miotto, l’area sportiva attrezzata e quella di fitness inclusiva al Parco del Donatore, la piastra a servizio dell’area di via Vanzetti e quella a servizio delle scuole Bassani. Presto avremo anche 6mila mq di superficie nell’area ex Titanus che verrà messa a disposizione della città e in cui sarà possibile prevedere ulteriori spazi per i giovani e per l’attività sportiva».

«La riqualificazione del Centro Tennis è un’operazione importante – ha spiegato Andrea Zorzan, assessore ai lavori pubblici – concordata con la gestione del Tennis e pensata per poter adeguare la struttura cittadina, che è non solo un punto di riferimento per lo sport, ma anche un’opportunità di aggregazione e socialità, in particolare per i più giovani».

«La vivacità del Centro Tennis richiedeva un restyling innovativo, adeguato a fornire risposte puntuali ai giovani e agli adulti praticanti e, più in generale, all’intera utenza. Il Circolo è stato pertanto oggetto di una riqualificazione, un l’ammodernamento con la messa a disposizione di nuovi spazi e va ad aggiungersi alle numerose opere sportive realizzate da questa Amministrazione nel corso del proprio mandato – ha aggiunto Giampi Michelusi, assessore allo sport – Crediamo fortemente nello sport, nei suoi valori e benefici a vantaggio non solo di chi lo pratica, ma dell’intera comunità».

Il Centro Tennis è gestito dal 2009 dall’ASD Tennis Thiene. Nel corso degli anni, è stato fatto oggetto di numerosi interventi. Oltre alle periodiche manutenzioni, nel periodo 2009-2011 sono stati rifatti due campi da tennis in play-it, nuovi viali di accesso ai campi, nonché rinnovata la zona bar con l’installazione di una prima struttura mobile. Nel biennio 2015–2017 sono stati rifatti due campi in erba sintetica per il gioco del tennis e due campi in erba sintetica polivalenti per calcetto e tennis. Per questa ricchezza d’offerta, il circolo è frequentato sia da tennisti che da giocatori di Calcio a 5, questi ultimi appartenenti alla ventina di squadre che a rotazione frequentano i campi.

A breve si aggiungerà anche la possibilità del gioco del Padel. L’attività didattica, invece, coinvolge attualmente un centinaio di ragazzi che frequentano la scuola tennis, dove è operativa una squadra di quattro maestri. «È proprio l’attività didattica che si svolge nella

scuola – spiega Luca Todeschin, presidente dell’ASD Tennis Thiene – il nostro punto di forza, nonché l’obiettivo primario delle scelte del Centro che intendono proprio privilegiare l’attività giovanile. La classe d’età maggiore dei nostri tennisti è quella della fascia tra 8-18 anni. Vengono svolti anche corsi per disabili e al mattino corsi di tennis per studenti delle scuole superiori in accordo con gli istituti stessi. Un’importante novità sarà l’installazione di due campi da Padel, coperti e agibili verso a fine del mese di maggio, che permetteranno di completare i servizi del centro con uno sport particolarmente di moda e destinato a grandi sviluppi nel futuro. Saremo una delle prime strutture in convenzione ad avere un tale servizio, esistendo quasi esclusivamente location private».