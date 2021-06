Oggi l’addio al medico dei bambini: il pediatra Franco Zerbo. A ricordarlo i genitori thienesi

Se n’è andato nei giorni scorsi e sarà salutato oggi pomeriggio a Thiene un pediatra che per decenni è stato il punto di riferimento di centinaia di coppie di genitori della zona. Si tratta del dottor Franco Zerbo, morto a 77 anni di età, dopo aver dedicato la sua carriera e tanto del suo tempo ai bambini della sua città.

A strapparlo all’affetto dei suoi familiari, in particolare della moglie Catj e del figlio Fabio con insieme la nuora e i tre nipoti, è stato un male che si era portato appresso per lungo tempo, debilitandolo fino a costringerlo all’addio terreno.

Il dottor Zerbo era titolare di uno studio medico a Thiene, in via Bassani, fino a quando è arrivata l’età del pensionamento. Molto conosciuto nell’Altovicentino, è stato per decenni il punto di riferimento per le giovani coppie di di neogenitori. Mai una parola fuori posto, si è contraddistinto per l’abnegazione alla sua professione, la disponibilità e la delicatezza con cui approcciava sia ai bambini malati che nei rapporti con gli apprensivi mamme e papà.

L’ultimo saluto si terrà oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa della Pentecoste di San Vincenzo, il quartiere a nord della città. “Ha donato, ha amato, ha sofferto, in un silenzio di parole ma colmo di amore”. Questa la frase scelta dai congiunti per l’annuncio triste che ha informato i thienesi della grave perdita: non solo per una famiglia unita, ma anche per l’intera comunità.