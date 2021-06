Fine pena per Brusca, esce dal carcere dopo 25 anni. Maria Falcone: “Una notizia che mi addolora, ma questa è la legge”

L’ex boss, che veniva soprannominato lo “scannacristiani” per la sua ferocia, il 23 maggio del 1992 azionò il telecomando che innescò la strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Venne arrestato nel 1996 nel suo covo a Cannatello, frazione balneare tra Agrigento e Favara, dove il boss trascorreva la sua latitanza col fratello Enzo Salvatore e con le rispettive famiglie. Dopo alcuni mesi Brusca iniziò a collaborare con la giustizia rivelando i retroscena e il contesto di tanti delitti e degli attentati a Roma e Firenze del 1993. Le sue rivelazioni diedero il via a numerosi procedimenti che hanno incrociato anche i percorsi dell’inchiesta sulla “trattativa tra Stato e mafia”.

Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni commenta: “Umanamente è una notizia che mi addolora, ma questa è la legge, una legge che peraltro ha voluto mio fratello e quindi va rispettata. Mi auguro solo che magistratura e le forze dell’ordine vigilino con estrema attenzione in modo da scongiurare il pericolo che torni a delinquere, visto che stiamo parlando di un soggetto che ha avuto un percorso di collaborazione con la giustizia assai tortuoso. La stessa magistratura – aggiunge Maria Falcone – in più occasioni ha espresso dubbi sulla completezza delle sue rivelazioni, soprattutto quelle relative al patrimonio che, probabilmente, non è stato tutto confiscato: non è più il tempo di mezze verità e sarebbe un insulto a Giovanni, Francesca, Vito, Antonio e Rocco che un uomo che si è macchiato di crimini orribili possa tornare libero a godere di ricchezze sporche di sangue”.