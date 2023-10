Orientamento scolastico, c’è il meeting nel fine settimana. Sette istituti si presentano

Sette Istituti Superiori, 40 diversi indirizzi scolastici, un’offerta formativa ampia e variegata per gli adolescenti vicentini e alle loro famiglia in procinto di scegliere il percorso di studi da portare avanti dopo la la scuola dell’obbligo. Dai percorsi offerti dai corsi di liceo a quelli tecnologici, dall’agraria alla logistica, dal turismo ai servizi e al commercio il M.I.Th. – che indica il Meeting Istituti Thienesi – regala il prossimo week end una panoramica esaustiva delle possibilità che il territorio offre.

Non a caso la scelta dell’istituto e dell’indirizzo più idonei alle inclinazioni personali, alle capacità e ai desideri dei propri figli rappresenta uno dei momenti più importanti per una famiglia. A partire da questa edizione, su invito del Comune di Thiene, l’invito a partecipare al M.I.Th. è stato esteso anche ad istituti fuori rete di Schio e Asiago, arricchendo così l’offerta già ampia degli indirizzi presenti nella zona di Thiene.

Un primo appuntamento è stato offerto mercoledì 11 ottobre in Teatro Comunale, riservato alle scuole appartenenti alla Rete di Orientamento Crescere e Scegliere Orientandosi. Segue ora la due giorni per orientarsi che si terrà nei locali del Padiglione Fieristico di via Vanzetti sabato 21 e domenica 22 ottobre dalle 14.30 alle 18.30, sempre con ingresso libero. Soprattutto oggi, in un periodo delicato per il futuro occupazionale dei giovani, la scelta del percorso educativo e professionale, non solo più idoneo alle qualità del ragazzo, ma anche rispondente alle richieste del mercato nel prossimo futuro, diventa importante e strategico per le famiglie. Il M.I.Th. – Meeting Istituti Thienesi rappresenta dunque un’occasione da non perdere per orientarsi tra le proposte non solo varie, ma anche innovative che il complesso mondo scolastico, pur tra le note difficoltà di tagli statali, riesce ad offrire con grande professionalità e garanzia di qualità a Thiene e sul territorio.

Sarà importante, sempre ai fini della scelta definitiva della scuola superiore, l’esperienza diretta che gli studenti potranno fare negli open days “Scuole aperte” nei singoli istituti e che permetterà ai ragazzi di acquisire in prima persona informazioni e di confrontarsi con chi studia e insegna. Sono previsti per sabato 18 novembre (ad eccezione del Liceo Corradini), sabato 16 dicembre e sabato 13 gennaio 2024 (ad eccezione dell’ITT Chilesotti), con orario dalle 14.30 alle 18. Il CFP Engim Tonezza avrà il seguente orario, dalle 9.30 alle 17. Per partecipare servirà prendere appuntamento con le singole Scuole.

Sono inoltre previsti Laboratori orientanti, programmati per il Liceo “F. Corradini” e la SFP “Saugo” martedì 23 gennaio 2024, l’ITT “G. Chilesotti” e l’ENGIM Tonezza mercoledì 17 gennaio, per l’ITET “A. Ceccato” martedì 16 gennaio, per l’Engim Thiene giovedì 18 gennaio e IPSIA “Garbin” venerdì 19 gennaio. Tutte le adesioni vengono raccolte dai singoli Istituti ed inviate all’ente capofila SFP “Saugo”.

Il M.I.Th. – Meeting Istituti Thienesi è organizzato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione e Rete Crescere e Scegliere Orientandosi nell’ambito del progetto Thiene Città degli Studi. Info: www.comune.thiene.vi.it www.crescereorientandosi.it istruzione@comune.thiene.vi.it