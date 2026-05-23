Il paese celebra le sue api: una domenica tra natura, didattica e turismo lento

Ci sono paesi che parlano di sostenibilità, e poi ci sono paesi che la praticano davvero. Pedemonte appartiene alla seconda categoria. Qui, tra boschi, acqua e pietra, la tutela dell’ambiente non è uno slogan ma un percorso concreto, fatto di scelte, progetti e comunità. E domani, domenica 24 maggio, questo impegno prende forma in una giornata speciale: “Pedemonte Amico delle Api”, l’evento che il Comune dedica alla Giornata Ecologica Regionale.

Un appuntamento che non è solo festa, ma un invito a riscoprire il territorio con passo lento, a contatto con la natura, con un’attenzione particolare ai piccoli ma fondamentali custodi della biodiversità: le api. La scelta non è casuale. Proprio lo scorso anno, infatti, Pedemonte è diventato protagonista di un’iniziativa pionieristica che ha fatto parlare di sé in tutto il Veneto. Nella cava Molino, gestita da Sipeg Srl, è stato inaugurato il primo sito del progetto “Cave Amiche delle Api”, un modello innovativo che unisce apicoltura, recupero ambientale e responsabilità sociale d’impresa. L’area, oggetto di un importante intervento di ripristino con inerbimento e rimboschimento, ospita oggi oltre mezzo milione di api, simbolo di un ecosistema che rinasce e di un territorio che sceglie di rigenerarsi.

È in questo contesto che nasce la giornata di domani, pensata per coinvolgere famiglie, bambini, appassionati di natura e chiunque voglia vivere un’esperienza autentica, sostenibile e profondamente legata al territorio. Il ritrovo è fissato alle 10 in località Casotto, lungo via Molino, dove i partecipanti saranno accolti da una colazione a base di miele locale: un modo dolce per entrare nel tema della giornata. Poco dopo partirà la passeggiata ecologica, un percorso libero e accessibile che invita a osservare il paesaggio con occhi nuovi, a rallentare, a respirare il bosco e a comprendere quanto fragile e prezioso sia l’equilibrio che ci circonda.

Alle 11.30 si entrerà nel cuore dell’iniziativa con la visita all’apiario didattico, un momento pensato per avvicinare grandi e piccoli al mondo delle api, al lavoro dell’apicoltore e al ruolo fondamentale che questi insetti svolgono per la vita del pianeta. Un’occasione per imparare, toccare con mano, ascoltare storie e scoprire curiosità che spesso ignoriamo.

A mezzogiorno spazio ai sapori del territorio con un buffet di prodotti tipici, un modo per ricordare che la biodiversità non è solo un valore naturale, ma anche culturale e gastronomico. E alle 12.30, per chiudere la mattinata, andrà in scena lo spettacolo teatrale “AAA Cercasi custode per piccolo pianeta”, scritto da Carlo Presotto e interpretato dallo stesso Presotto insieme a Matteo Balbo, a cura de La Piccionaia. Un titolo che è già un messaggio: il pianeta ha bisogno di custodi, e ciascuno di noi può esserlo.

Pedemonte, con questa giornata, ribadisce la sua identità: un paese che crede nella combinazione tra sostenibilità, didattica e turismo lento; un paese che sceglie di valorizzare ciò che ha – natura, comunità, storia – e di farlo con iniziative capaci di attrarre visitatori in cerca di esperienze autentiche. Domani non sarà solo una passeggiata o una festa. Sarà un modo per ricordare che la tutela dell’ambiente comincia dai gesti quotidiani, dalle scelte condivise, dalla consapevolezza che anche una piccola comunità può fare la differenza.

E a Pedemonte, le api lo stanno già dimostrando.

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