Taglio del nastro per il nuovo municipio: nasce il centro che unisce servizi e persone

Un taglio del nastro che ha il sapore della continuità e della buona politica. Sabato, a Pedemonte, è stata inaugurata la nuova sede municipale, un edificio moderno e polivalente che diventerà il cuore dei servizi del paese.

Alla cerimonia hanno preso parte amministratori locali, fra gli altri il presidente dell’Unione Montana Alto Astico, Marco Lorenzato, il vice presidente della provincia di Vicenza, Moreno Marsetti, e – segno tangibile di un percorso condiviso – sia l’attuale sindaco Diego Carotta sia il suo predecessore Roberto Carotta. Una presenza congiunta che ha sottolineato come le opere pubbliche, quando sono frutto di visione e impegno, vadano oltre i mandati e appartengano alla comunità intera. Il progetto, finanziato con i Fondi dei Comuni di Confine per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, era stato avviato nel 2019. La pandemia ne ha rallentato i lavori, ma la costanza e la professionalità del RUP dell’Ufficio Tecnico, Mariacristina Dalle Carbonare, hanno permesso di riprendere con determinazione e portare a compimento l’opera. Oggi il paese può finalmente contare su una struttura che non è solo sede municipale, ma un vero centro di servizi: farmacia, ufficio postale, ambulatorio, biblioteca in arrivo e un bar in fase di completamento. Un luogo pensato per essere vicino ai cittadini, accessibile e funzionale.

Dal punto di vista tecnico, l’edificio si distingue per l’alta efficienza energetica e l’impiantistica moderna a ridotto impatto ambientale: caldaia ibrida centralizzata e impianto fotovoltaico testimoniano una scelta sostenibile e proiettata al futuro. “Questa nuova sede – ha sottolineato il primo cittadino Diego Carotta centrandone il valore simbolico e concreto – non è solo un edificio moderno ed efficiente: è un investimento sul futuro di Pedemonte, un luogo pensato per essere più vicino ai cittadini e alle loro esigenze. Il nostro impegno deve partire dalla persona. Rimanere in contatto con la comunità, ascoltare bisogni e necessità, è la base di un’amministrazione che vuole servire e non imporre”.

Parole che hanno trovato eco nella cornice di una giornata partecipata, segnata da un clima di orgoglio e di appartenenza. La nuova sede municipale diventa così simbolo di un percorso amministrativo fondato sul rispetto, sull’equilibrio e sulla capacità di collaborare. Una dimostrazione che quando visione, competenza e impegno si uniscono, la comunità cresce. E Pedemonte, con questa inaugurazione, compie un passo importante verso un futuro più coeso e sostenibile.

