Comunali – Cogollo del Cengio, Capovilla vince la seconda sfida con Zorzi 5 anni dopo

Il confronto in alcuni frangenti anche a toni toni tra Piergildo Capovilla e Marco Zorzi, si risolve ancora una volta a favore del primo citato, a capo dell’amministrazione uscente. Il 63enne ex commerciante non dovrà quindi deporre la fascia tricolore, pronto a reindossarla già non appena i dati parziali saranno confermati ufficialmente dal ministero.

Rapidissimo lo spoglio dei voti nelle tre sezioni di voto allestite a Cogollo del Cengio, con poco più di duemila cittadini a recarsi alle urne, per un’affluenza complessiva di poco meno del 72%. Una tornata elettorale molto sentita e agguerrita nel paese altovicentino, che ha premiato con lo stesso esito “Gildo” Capovilla, con il 55,18% dei voti, pari a 1.129 preferenze (lista Rinasci Cogollo). Per il suo sfidante, Marco Zorzi, 37 anni, i voti convalidati sono stati 917 che corrispondono al 44,82% (Viviamo Cogollo):

“A nome mio e dei componenti della mia lista – scrive l’amministratore rieletto – vi ringrazio per la fiducia accordataci. L’esito delle urne mi legittima ad essere il rappresentante di tutti, o almeno, dei compaesani che desiderano il vero bene del nostro paese. Vi invito a collaborare nei progetti e nelle inizitive espressi nel nostro programma”.