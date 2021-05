Escursionista si infortuna sulla strada degli Scarubbi

Alle 15.30 circa di sabato pomeriggio il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del Suem, per un escursionista che si era ferito mentre scendeva con gli amici dalla Strada degli Scarubbi, dopo essere salito sul Pasubio dalla Strada degli Eroi.

Il quarantenne di Merano (Bolzano), che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia, aveva tentato di proseguire nella discesa, ma poiché la progressione era molto lenta per il dolore al piede, era stato inevitabile chiedere aiuto.

Dal momento che la strada è impraticabile con i mezzi per la presenza di lingue di neve, i soccorritori sono risaliti a piedi. Raggiunto a 1.750 metri di quota, l’infortunato è stato stabilizzato e caricato in barella, per essere trasportato a valle in un paio di ore, attrezzando con corde i tratti innevati per il passaggio in sicurezza. Una volta all’auto, l’escursionista si è allontanato autonomamente.

Sabato mattina dalle 8 alle 13, su richiesta della Prefettura, il Soccorso alpino di Arsiero ha inoltre nuovamente preso parte alle ricerche dell’uomo di 79 anni scomparso a Piovene Rocchette, senza alcun riscontro positivo.