Parco del Sojo a Lusiana

Il Parco del Sojo è un museo d’arte contemporanea a cielo aperto. È un luogo dove la creatività dell’uomo si mescola alla natura. Non ci sono cancelli o recinzioni, è uno spazio aperto dove le opere degli artisti sono inserite nel bosco o in un prato; il visitatore cammina lungo sentieri e di volta in volta scopre qualcosa di nuovo, ammira forme modellate nella roccia o nell’acciaio, volti, mani, animali, strutture di un pensiero astratto. Così ci si scopre ad osservare più attentamente anche le forme naturali che ci circondano e domandarsi se anche quelle sono opere d’arte…

Il Parco del Sojo si trova a Covolo di Lusiana. La prima cosa che si nota arrivando a questa piccola borgata, adagiata sulle pendici meridionali dell’Altopiano dei Sette Comuni, è la lunga falesia che taglia obliquamente una parte di monte e che dà il nome al parco vicino. Il Sojo si erge come una scogliera a strapiombo, dalla roccia chiara carbonatica dalle numerose striature più scure. Un gran numero di vie d’arrampicata si sviluppano seguendo linee dalle più facile alle estreme, con gradi dal 5a all’8c.

Vale la pena costeggiare questo muraglione di roccia perché da qui si gode di una splendida vista sul paese di Covolo e la valle circostante, inoltre si possono osservare da vicino spettacolari concrezioni sulle pareti a forma di canne e una caratteristica flora rupestre come le abbondanti fioriture violette di Saponaria ocymoides.

Dal centro di Covolo si prende in discesa il saliso, viottolo in ciottoli che scende verso la località Valle di Sopra, nella bella Valle dei Mulini. All’altezza del primo tornante tornante si devia lungo un sentiero a destra che in breve conduce alla base della falesia. Non resta ora che costeggiare la parete camminando sulla roccia inclinata, facendo attenzione nei punti più levigati e scivolosi e in quelli più esposti. Alcune corde fisse aiutano a traversare più facilmente questi tratti.

Al termine della fascia rocciosa ci si collega ad un altro sentiero, nei pressi del Parco del Sojo; già da qui si possono notare le prime opere all’interno del bosco.

Le opere sono più di 80 e vale la pena scoprirle visitando il parco. Seguendo le indicazioni per la biglietteria si sale fino ad un bello spiazzo prativo dove si trova una casa in pietra. L’apertura del parco è riservata ai giorni di sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

Per ammirare le opere si percorrono diversi sentieri che permettono al contempo di godere di una piacevole escursione. Tra le tante opere si trovano ad esempio un grande portamatite pieno di colori, un camaleonte scolpito nel marmo, dei volti di legno, gnomi di pietra…

Sono presenti anche numerose opere di artisti stranieri, oltre che di artisti locali. La maggior parte dei materiali utilizzati per le opere sono il legno, l’acciaio corten, il bronzo, la ceramica.

Una volta visitato questo luogo particolare, non resta che tornare a Covolo su comodo sentiero. Splendido è anche il borgo di Covolo, dal clima accogliente, con edifici in pietra tra i quali si trovano stretti vicoli.

Il Parco del Sojo è inserito nel Museo Diffuso di Lusiana, assieme ad altri interessanti siti che si possono trovare in questo comune.

Per ulteriori informazioni: http://www.parcodelsojo.it/

https://www.museodilusiana.it/