L’ex sindaco di Posina Cecchellero approda sul Canal Grande in Regione. E in subentro a Finco

Tra gli effetti dei ballottaggi collegati alle elezioni amministrative si contempla anche un effetto domino tra le cariche di rappresentanza in Regione Veneto. Per il Vicentino, l’ascesa di Nicola Finco (Lega) a nuovo sindaco della città di Bassano del Grappa “libera” un posto per un noto esponente del Carroccio vicentino, che entra dunque nella maggioranza del Consiglio della Regione Veneto.

Si tratta di Andrea Cecchellero, per 15 anni sindaco di Posina e attualmente nel ruolo di amministratore locale come “vice” di Adelio Cervo nel Comune montano altovicentino, al confine con il Trentino. Nel recente passato ha ricoperto la carica di presidente dell’Unione Montana Pasubio Alto Vicentino. Accede ora di diritto in posizione di surroga nella sede del “parlamento” regionale a Palazzo Ferro Fini a Venezia, entrando nel gruppo di 41 consiglieri di maggioranza (sui 51 totali). Questo in virtù dei 2.666 voti raccolti quasi quattro anni fa. Tra i non eletti immediati nel settembre 2020, poi subentrati, ci sono tra gli altri i vicentini Milena Cecchetto e Joe Formaggio.

Nato e cresciuto da bambino a Milano da famiglia di origini della vallata, il nuovo consigliere regionale ha 55 anni compiuti a febbraio. In età adulta Cecchellero ha scelto di vivere nei luoghi di origine. In parallelo la sua militanza nell’odierna Lega e prima Lega Nord, con la partecipazione all’ultima tornata elettorale regionale conclusa con un buon riscontro di voti e il seggio sfiorato. Dopo i subentri, toccherà a lui in area leghista a prendere il posto che proprio Finco – tra l’altro il capogruppo in Regione – lascerà vacante in virtù del divieto di cumulo delle cariche. Una “promozione” per Cecchellero che varrà per i mesi residui prima della conclusione del mandato quinquennale, nel 2025, per poi eventualmente ricandidarsi.

Perito agrario per il percorso di studi professionali e tutt’oggi titolare di un negozio di generi alimentari a Posina dove vive con la famiglia (moglie e una figlia), già da lunedì pomeriggio ai risultati dei ballottaggi a Bassano del Grappa il 55enne ha iniziato a ricevere messaggi e teelfonate di felicitazioni di amici, elettori e colleghi di partito e dell’area politica di centro destra. Per l’ufficialità bisognerà attendere l’iter formale di rinuncia all’incarico in Regione da parte del neosindaco bassanese e l’insediamento nella città del Grappa. Poi arriverà il via libera definitivo all’approdo sul Canal Grande nel capoluogo di regione a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio del Veneto.