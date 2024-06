Maltempo in Veneto: tornado a Rovigo, centro allagato a Castelfranco. Danni nel Bassanese

Prosciugamenti di locali interrati e garage, sopralluoghi per i danni causati da infiltrazioni di acqua, alberi pericolanti, piccoli smottamenti e frane. Sono questi gli interventi maggiori che dal pomeriggio di ieri, a più riprese, hanno dovuto affrontare fino a tarda serata i vigili del fuoco operativi nella provincia di Vicenza.

Con i colleghi di vari distaccamenti sparsi sul territorio a dare supporto alle squadre del 115 di Bassano del Grappa, l’area più colpito dall’intensità di piogge e temporali di ieri. Proprio dal report diffuso dal comando berico si evidenziano le uscite d’emergenza in più località della zona di Bassano del Grappa e paesi limitrofi: in particolare a Marostica, Mussolente, Cartigliano, Rossano Veneto, salendo anche verso l’Altopiano dei Sette Comuni a Lusiana e Conco, le due località che formano il Comune unico.

Una ventina gli interventi portati a termine dopo le segnalazioni raccolte dai cittadini messi in difficoltà dai temporali e nubifragi intermittenti che hanno colpito anche altre zone del Vicentino, tra Thiene e Schio e paesi limitrofi. Stavolta, però, non è la nostra provincia tra quelle in Veneto – come accaduto nelle due recenti ondate di maltempo – a patire i danni più evidenti sul piano atmosferico, ma quelle di Rovigo in primis e poi di Treviso. Oltre 300, infatti, le azioni sul campo dei pompieri nella sola giornata di ieri. Nel Rodigino, ieri mattina, una violenta tromba d’aria ha tenuto in scacco la popolazione locale.

Nella Marca Trevigiana è stato il torrente Avenale a esondare, creando situazioni prima di rischio e poi di disagio per decine di famiglie a Castelfranco Veneto: la problematica ha interessato proprio il centro cittadino, dove un’ordinanza del sindaco ha chiuso al traffico le vie centrali. Oltre 140 le richieste di soccorso alla sala operativa del 115 di Treviso per il violento nubifragio. In provincia interessati dal maltempo i comuni di Resana, Riese, Castello di Godego. Interventi soprattutto per strade e sottopassi allagati, autorimesse, e scantinati allagati, alberi pericolanti, rimozione di ostacoli.